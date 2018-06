Vermisster Bergsteiger tot geborgen

Ein seit Dienstag am Hochstaufen im benachbarten Bayern vermisste Bergsteiger konnte am Mittwoch nur noch tot geborgen werden. Der 41-jähriger Bergsteiger war am Abend nicht von seiner Bergtour zurückgekehrt.

Der 41-Jährige war Dienstagfrüh alleine zum Gipfel des Hochstaufen aufgebrochen, als er am Abend nicht zurückkehrte alarmierte seine Frau die Bergwacht. Nach einer großangelegten Suchaktion konnte der Mann jedoch am Mittwochnachmittag nur noch tot geborgen werden.

Seit Dienstag wurde nach dem Mann gesucht. Noch am Abend wurde mit der Suche begonnen, unter anderem mittels Hubschrauber. Kurz nach Mitternacht wurde auch noch ein nachtflugtauglicher Transporthubschraubers der deutschen Bundespolizei hinzugezogen, doch auch der konnte den Vermissten nicht finden.

Am Mittwoch um 07.00 Uhr früh nahmen die Rettungskräfte die Suche wieder auf, mit 30 Mann der Bergwacht, Polizei und Suchhundestaffel. Auch spezielle Drohnen waren im Einsatz.