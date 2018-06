Kuschelige Publikumsmagneten in Werfen

Sie haben kuschelig weiche Daunen, große orange Augen und ziehen die Besucher magisch an: Die beiden jungen Uhus der Burg Hohenwerfen (Pongau) ergänzen seit kurzem die Greifvogelschau und sind absolute Publikumslieblinge.

Geschlüpft sind die beiden sibirischen Uhu-Küken, ein Weibchen und ein Männchen, bereits vor acht Wochen. Sie zählen zur größten Unterart der Uhus. Die zwei Jungtiere stammen von einer Partnerfalknerei und logieren seit einer Woche auf Burg Hohenwerfen.

zurück von weiter

In der kurzen Zeit haben sich bereits gut eingelebt, sagt Falknermeister Josef Hiebeler. Im Gegensatz zu Taggreifvögeln sind Eulen schließlich relativ einfach zu halten. Sie verbringen den ganzen Tag mit Herumdösen und sind nicht sehr aktiv.

Auch in Zukuft werden die beiden Uhus nicht in die tägliche Greifvogelschau integriert. Sie auszubilden, wäre zu aufwändig: „Die Ausbildung, wenn man sie fliegen lassen möchte, dauert viermal länger als bei einem Taggreifvogel. Da braucht man sehr viel Geduld, der macht mal mit, dann hat er wieder einen halben Tag keine Lust. Der ist halt so. Die führen ein ganz gemütliches Leben“, sagt Hiebeler.

ORF

Uhu-Küken sind noch namenlos

Namen haben die Jungtiere keine, denn man jagt mit ihnen nicht und es ist in der Falknerei langjährige Tradition, dass die Tiere erst nach ihrer ersten selbst erlegten Beute einen Namen bekommen, erklärt Hiebeler. Vielleicht erhalten sie aber von den Besuchern Namen, denn die zwei Uhu-Küken sind bereits zu Publikumslieblingen avanciert. Gefüttert werden sie jedenfalls mehrmals täglich mit Fleisch.

Während Adler, Geier, Falken und Bussarde sich mit ihren Flugvorführungen in Werfen Jahr für Jahr ihren Unterhalt „verdienen“ und tausende Besucher begeistern, dürfen die beiden jungen Uhus ihr Quartier ohne Gegenleistung genießen. „Wir haben eine Schauvoliere installiert. Besucher können vorbeikommen und den Babys beim Wachsen zuschauen und schöne Uhus begutachten“, sagt Birgit Meixner von der Burgen- und Schlösserverwaltung. Insgesamt mehr als 30 Falken, Bussarde, Geier, Adler und neuerdings auch die beiden Uhus, faszinieren die Burgbesucher mit täglichen Flugvorführungen.

Gefiederte Publikumslieblinge Zwei junge Uhus ergänzen die Greifvogelschau auf Burg Hohenwerfen und haben bereits die Herzen viele Besucher erobert.

Link: