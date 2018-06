Nach Stromchaos: Hamburg-Linienflug planmäßig

Die Linienmaschine aus Hamburg am Montagnachmittag wird voraussichtlich plangemäß in Salzburg landen. Damit hat die Sperre des Hamburger Flughafens nach Stromausfall am Sonntag keine Auswirkungen mehr auf Salzburg.

Von der Sperre betroffen waren aus Salzburger Sicht zwei Flüge. 136 in Salzburg gestrandete Passagiere mussten mit einem späteren Flug nach Hannover gebracht werden. Sie wurden von dort mit Bussen nach Hamburg gefahren.

Ersatzverkehr mit Bahn und Bussen

Ähnliche Lösungen wurden für Passagiere des am Sonntagvormittag geplanten Fluges nach Salzburg gefunden, sagt Flughafensprecher Alexander Klaus: „Es ist vieles über die Schienen und die Straßen abgelaufen.

Gerald Lehner

In Hamburg noch viel abzuarbeiten

Seit Montagfrüh läuft der Flugverkehr in Salzburg laut Klaus aber bereits wieder nach Plan: „Für uns gibt es keine wichtigen Abweichungen mehr. Hamburg ist Sonntag den ganzen Tag gestanden. Die werden mit Sicherheit noch einige Zeit nacharbeiten und Passagiere mit alternativen Flügen abtransportieren müssen.“

Nach Informationen des Hamburger Flughafens dürften insgesamt mehr als 30.000 Passagiere von den Flugausfällen am Sonntag betroffen gewesen sein.