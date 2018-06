Schellhorn will Tourismuswerbung zentralisieren

Während regionale Touristiker mit immer neuen Ideen ihr Dasein absichern und Gäste anlocken wollen, fordert Salzburgs NEOS-Chef Sepp Schellhorn die bundesweite Zusammenlegung der Tourismus-Organisationen. Die ÖVP ist strikt dagegen.

Neun Landesorganisationen für den österreichischen Tourismus seien zu viele, sagt Schellhorn. Durch die Vereinheitlichung könne man weltweit das Geld für Marketing viel besser und effizienter einsetzen.

Absage von ÖVP auf allen Ebenen

In Salzburg sitzen die NEOS seit kurzem in der Landesregierung, im Nationalrat sind sie Opposition. Ein schwieriger Spagat für den Salzburger NEOS-Chef Sepp Schellhorn.

Nun lässt er als Tourismussprecher seiner Partei im Nationalrat in der Debatte um die österreichische Tourismuswerbung aufhorchen: „Wir müssen darüber nachdenken, ob es künftig noch Tourismus-Organisationen in den Bundesländern geben soll. Das Geld könnte besser gebündelt werden. Das könnte die Tourismusministerin in Wien in die Wege leiten.“

Bundesministerin sieht keine Chance

Eine klare Absage erhielt Schellhorns schon Sonntag von der zuständigen Ministerin in der ORF-Sendung „Hohes Haus“. Elisabeth Köstinger betont, ein einziger Themen- und Sachkatalog für ganz Österreich werde nicht funktionieren: „Die Region Burgenland hat ganz andere Zielgruppen und völlig andere Werbung als Regionen im gebirgigen Westösterreich. Da haben diese Unterschiede schon ihren Sinn in der Organisation der Werbung.“

Haslauer „not amused“

Auch der Salzburger Landeshauptmann und Tourismusreferent Wilfried Haslauer ließ auf Anfrage des ORF ausrichten, es gebe keinerlei Überlegungen in dieser Richtung. Er wolle sich zu diesem Thema gar nicht weiter äußern – „im Sinne des guten Koalitionsklimas.“ Österreichs Tourismusorganisationen würden außerdem wie beim „Stille Nacht Jubiläum“ schon über die Landesgrenzen hinaus kooperieren und ihr Geld gemeinsam einsetzen.

„Nicht Kind mit dem Bad ausschütten“

Leo Bauernberger ist Chef der „Salzburger Land Tourismus Gesellschaft, die Haslauer untersteht: „Wir arbeiten schon jetzt über die Landesgrenzen sehr sachlich und eng zusammen. Der Gast nimmt diese gar nicht wahr. Der Herr Schellhorn hat insofern schon Recht, wenn er fordert, mehr über die Grenzen zu schauen. Aber wir sollten über neue Strategien nachdenken und nicht immer gleich das Kind mit dem Bade ausschütten.“

Dennoch halten alle Beteiligten fest, dass man weiterhin an einem besser abgestimmten Außenauftritt im Rahmen der Österreich Werbung arbeiten müsse.