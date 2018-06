Gastein: Immer größerer Andrang bei Yogatagen

Die Yogatage im Gasteiner Tal (Pongau) werden immer mehr zur Tourismus-Triebfeder in der Zwischensaison an. Über 1.000 Teilnehmern kamen heuer, um an den über 300 sportlichen und meditativen Übungseinheiten teilzunehmen.

Yoga in freier Natur, mit verschiedenen Stilen von Früh bis Spät, immer an einem anderen Ort im Gasteiertal - dieses Konzept gefällt der Yogabegeisterten. Seit 2014 steigen die Besucherzahlen zu den Yogatagen im Frühling und Herbst konstant an: „Die Zahl der Gäste, die dieses Angebot hier nutzen, ist stark im Steigen“, sagt Franz Naturner vom Tourismusverband Gastein. „Wir sind heuer erstmals in der Situation, dass wir bei öffentlichen Einheiten an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir haben mittlerweile aus vielen Ländern Gäste hier, die extra zu diesem Angebot im Frühjahr und im Herbst nach Gastein kommen.“

Organisatoren sehen einzigartiges Angebot

„Wir sind eine der größten europäischen Yoga-Veranstaltungen in dieser Form“, sagt Organisatorin Elfi Mayr. „Wir bieten die verschiedensten Yoga-Stile an zehn Tagen an - für die unterschiedlichsten Altersgruppen. Und das gibt es so nirgendwo.“ 18 Hotel sind offizielle Partnerhotels. Aber auch andere Beherbergungsbetriebe und Restaurants profitieren von den rund 2.000 zusätzlichen Nächtigungen: „Das wirkt sich sehr positiv auf das Geschäft aus, da Yoga und gesunde Ernährung gut zusammenpassen, sind wir da sehr zufrieden“, sagt der Bad Hofgasteiner Gastronom Gernot Leitner, der ein vegetarisches Restaurant führt.

Wenig Esoterik, dafür viele Vorträge und Einheiten sollen die gesundheitsfördernden Aspekten dieser aus Indien stammenden Lehre an die Teilnehmer weitergeben: „Ich versuche, meinen Körper und meinen Geist in Einklang zu bringen“, sagt eine der Lehrerinnen, die ORF-New-York-Korrespondentin Angelika Ahrens. „Und wenn das in Einklang ist, dann führen wir und wohl, es läuft alles harmonisch ab und wir schöpfen aus unserem ganzen Körper Energie.“

„Mischung aus Entspannung und Dehnung“

Für die Teilnehmer wie Stefan Blümling aus Marburg (Deutschland) ist das Paket stimmig: „Ich mache viel Sport. Was ich aber gesucht habe, ist eine Mischung aus Entspannung und Dehnung. Das war mein Beweggrund, die Yoga-Woche in Gastein einmal auszuprobieren.“

Der Yogafrühling im Gasteiner Tal läuft noch bis Sonntag. Das Angebot richtet sich an Gesundheitsbewusste, klassische Wellness-Touristen und zunehmend auch an Männer - auch wenn diese nach wie vor in der Minderheit sind: „In dem Hotel, wo ich bin, sind keine weiteren Männer dabei - leider Gottes“, sagt Stefan Blümling.

