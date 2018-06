Life Ball-Sonderflug aus New York

Freitagvormittag sind Stargäste und Journalisten aus den USA, die den Life Ball in Wien besuchen, auf dem Salzburger Flughafen für einen Empfang zwischengelandet. Die AUA-Sondermaschine flog dann weiter nach Wien.

Das Motto des Life Balls 2018 vor dem Wiener Rathaus ist heuer „The Sound of Music“ - basierend auf dem popkulturellen Mythos, der weltweit seit den 1960er-Jahren durch den in Salzburg gedrehten Hollywood-Film entstanden ist.

Salzburg Airport

Hommage an Trapp-Family

Die Boeing 767 der Austrian Airlines brachte Freitagfrüh nicht nur Promis aus New York nach Salzburg. Es waren auch amerikanische Journalisten und Medienleute an Bord. Die „Heimatstadt“ von „The Sound of Music“ war auf ihrem Weg nach Wien die erste Station in Europa. Es gab dazu auf dem Vorfeld des Salzburger Flughafens einen Empfang.

Der rot-weiß-rote Großraum-Jet landete nach dem Nachtflug, der auf dem Airport John F. Kennedy begann, auf Piste 15 des Salzburg Airport. Life Ball-Gründer Gery Keszler aus Wien und die Salzburger Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer begrüßten die Reisenden und stellten Stadt und Land Salzburg vor, ehe die Boeing wieder in Richtung Wien-Schwechat abhob.

Nach Empfang weiter nach Wien

„Es war auf dem Salzburger Flughafen ein eindrucksvoller erster Auftritt für den 25. Life Ball - insgesamt eine tolle Chance, die Region Salzburg weit über die europäischen Grenzen hinaus bekannt zu machen“, sagt Flughafensprecher Alexander Klaus. Und seine neue Chefin Ganghofer holte sich bei dem kunstvoll-schrillen Empfang der Ehrengäste auch eine geschäftliche Inspiration fürs Airport-Management der Zukunft: „Ein regelmäßiger Langstreckenflug von New York nach Salzburg fehlt noch in unserem Streckenportfolio.“

