Hans Mayr: „Kein Comeback als Bürgermeister“

Der frühere Verkehrs- und Wohnbaulandesrat Hans Mayr wird nicht als Bürgermeister-Kandidat in seiner Heimatgemeinde Goldegg (Pongau) antreten. Er habe andere Pläne, sagte der frühere Landesrat dazu.

Mayr hatte bei der Landtagswahl mit seiner Salzburger Bürgergemeinschaft bei in Goldegg 23 Prozent der Stimmen erreicht. Deshalb hatte es Spekulationen gegeben, Mayr, der vor seinem Einstieg in die Landespolitik bereits Bürgermeister von Goldegg war, könnte bei der Gemeinderatswahl wieder in den Ring steigen.

In der Landespolitik war Mayr nach einer großen Debatte um seine Parteispenden als Landesrat für Wohnbau und Verkehr zurückgetreten und aus der Landesregierung ausgeschieden.

