Prozess gegen Messerattacke-Beteiligten

Ein 22-jähriger Syrer, der seit einer Messerattacke in Salzburg-Schallmoos vor einer Woche in Haft sitzt, steht Mittwoch schon vor Gericht. Er ist wegen mehrerer anderer Körperverletzungen angeklagt.

Körperverletzungen und gefährliche Drohung: Das wirft die Anklage dem anerkannten syrischen Flüchtling vor. Bei der Lokalzeile am Rudolfskai in der Salzburger Altstadt soll er laut Anklage einen Mann verletzt haben und ihm auch gedroht haben, ihn zu töten. Einige Tage später soll er am selben Ort einen Mann Verletzungen zugefügt haben. Auch beim Salzburger Messezentrum soll er bei einer Schlägerei drei Mann verletzt haben.

ORF

Zu einem Anklagevorwurf geständig

Der 22-Jährige wurde am Mittwoch aus der Untersuchungshaft zu dem Prozess vorgeführt. Denn seit der Messerattacke vergangene Woche in Salzburg-Schallmoos sitzt der Syrer in der Justizanstalt. Von den Körperverletzungs-Vorwürfen gab er zu, einen Mann attackiert und verletzt zu haben. Zu den anderen Anklagepunkte war er nicht geständig. Bei einer Verurteilung droht ihm bis zu ein Jahr Haft. Das Verfahren wurde am Mittwoch aber vertagt.

Im Fall der Messerattacke von der Vorwoche sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Hier lautet der vorläufige Verdacht gegen den Syrer auf schwere Nötigung und Anstiftung zur versuchten Körperverletzung. Denn der 22-Jährige soll den Hauptverdächtigen dazu gedrängt haben, ein zweites Mal zuzustechen. Mehr dazu in Bauchstich wegen 375 Euro: Neuer Hauptverdächtiger (salzburg.ORF.at; 28.5.2018).