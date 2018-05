Fünf Jahre Salzburg-Istanbul-Flugverbindung

Turkish Airlines haben in den vergangenen fünf Jahren 350.000 Passagiere zwischen Salzburg und Istanbul befördert. Vor fünf Jahren nahm die Fluggesellschaft ihren Betrieb auf der Strecke Salzburg-Istanbul auf.

Trotz der angespannten Sicherheitssituation in der türkischen Metropole am Bosporus betont der Salzburger Flughafen die verlässliche Zusammenarbeit mit der türkischen Fluglinie. „Auch in sehr bewegten Zeiten konnten sich Airport, regionale Wirtschaft, Industrie und der heimische Tourismus auf Turkish Airlines verlassen und wir zählen auch künftig auf Turkish Airlines als starken Partner in unseren Plänen zur Stärkung der internationalen, ganzjährig angebotenen Flugverbindungen“, sagte die Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens Bettina Ganghofer.

Airline verfügt über Flotte von 330 Flugzeugen

Das Unternehmen peilt 2018 einen Jahresumsatz von eineinhalb Milliarden US-Dollar an. Turkish Airlines verfügt derzeit über rund 330 Flugzeuge. Bis 2023 sollen es 500 sein. In den vergangenen fünf Jahren gewann die Fluglinie vor allem Gäste aus dem asiatischen Raum. Durch den Anschluss nach Istanbul als internationale Drehscheibe ergeben sich für Passagiere neue Reisedestinationen von Salzburg aus.

