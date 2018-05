ÖVP: Überraschung bei Landesräten

Der Parteivorstand der ÖVP hat am Sonntag zwei neue Landesräte verkündet: Stefan Schnöll, Vorsitzender der jungen ÖVP und Maria Hutter, Landwirtin und Lehrerin aus dem Pinzgau. Das sorgte für eine Überraschung.

Mit diesen beiden Namen hatte im Vorfeld niemand gerechnet: Stefan Schnöll aus Wals (Flachgau), Vorsitzender der jungen ÖVP und enger Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz soll die Agenden Mobilität- und Infrastruktur sowie den Sport übernehmen. Maria Hutter, Landwirtin und Lehrerin aus Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) wird das Bildungsressort sowie die Agenden des Naturschutzes und des Nationalparks übernehmen.

Josef Schwaiger bekommt Raumordnung dazu

Im Team von Wilfried Haslauer bleiben aber auch die bewährten Persönlichkeiten: Christian Stöckl wird weiterhin als Landeshauptmann-Stellvertreter für Finanzen und Gesundheit zuständig sein, Josef Schwaiger bleibt für Landwirtschaft verantwortlich und übernimmt die Raumordnung. Zu den Agenden des Landeshauptmannes kommt neu der Bereich der Museen hinzu.

Pallauf wird als Landtagspräsidentin nominiert

Brigitta Pallauf, die vor gut fünf Monaten als Landesrätin die Ressorts Verkehr und Wohnbau übernommen hatte, wird wieder als Landtagspräsidentin nominiert werden. Dieses Amt hatte sie bereits zuvor inne. Daniela Gutschi wird weiterhin den nunmehr 15 Personen umfassenden Landtagsklub der Salzburger Volkspartei führen. Somit sind drei von sieben Führungspersonen der Salzburger Volkspartei weiblich, hieß es in einer Aussendung der ÖVP.

Schnöll jüngster Landesrat der Geschichte

Stefan Schnöll wird mit 30 Jahren der jüngste Landesrat Österreichs und der jüngste Landesrat in der Geschichte von Salzburg: „Mein Ziel ist es, gerade im Bereich der Mobilität neue Sichtweisen und andere Zugänge einzubringen. Klar ist jedenfalls, dass wir nur gemeinsam zu Lösungen kommen können. Daher sehe ich meine Rolle vor allem auch als eine verbindende: zwischen Bund und Land, zwischen Stadt, Land und Gemeinden, allen anderen für die Mobilität relevanten Akteuren und vor allem den Menschen in Salzburg." Außerdem wolle die Regierung einen BürgerInnenrat zum Thema Mobilität abhalten.

Hutter: „Bildung ist zentrales Zukunftsthema“

"Als Pädagogin, vor allem aber als zweifache Mutter ist mir bewusst, dass das Thema Bildung das zentrale Zukunftsthema für unser Bundesland ist“, so die 36-jährige Maria Hutter, die sich auf die Herausforderungen im Schulbereich freue. Als Pinzgauerin habe sie eine besonders emotionale Beziehung zum Nationalpark – auch hier gelte der Grundsatz „schützen und nützen“.

Durch diese Entscheidungen zieht mit der Pinzgauerin Gertraud Salzmann eine ausgewiesene Bildungsexpertin in den Nationalrat ein. Der junge Bürgermeister von Fusch, Hannes Schernthaner, wird ebenso wie Michaela Bartel in den Landtag einziehen. Theresia Neuhofer wird aus privaten Gründen auf ihr Mandat verzichten. Das zweite Bundesratsmandat wandert in den Pongau.

