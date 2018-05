Neue Regierung: Verkehr zentrales Thema

Nach der Präsentation des Koalitionspaktes für die künftige Salzburger Landesregierung von ÖVP, Grünen und NEOS am Freitagnachmittag sind inzwischen erste Details bekannt. Schwerpunkt der kommenden fünf Jahre sind Verkehr und Mobilität.

Dieses Ressort hat sich die ÖVP gesichert, ebenso wie die bisherigen grünen Agenden Raumordnung, Naturschutz und Sport. Die NEOS erhalten das Wohnbauressort und die Grünen die Energie. Insgesamt wird die ÖVP fünf Regierungssitze erhalten, Grüne und NEOS jeweils einen.

Die Ressorts sind verteilt, allerdings fehlen noch einige Namen. Sicher ist: Landeshauptmann Wilfried Haslauer behält seine Ressorts und nimmt nur die Museumsagenden dazu. Seine ÖVP hat sich die umstrittene Raumordnung, den Naturschutz und den Verkehr gesichert.

APA/FRANZ NEUMAYR

„Öffi“-Jahresticket um 365 Euro soll kommen

Geplant sind unter anderem die schrittweise Einführung eines Jahrestickets um 365 Euro und eine Straßensanierungsoffensive. Herausforderungen sieht der Landeshauptmann besonders im Fachkräftemangel, in der Pflege und in der Attraktivierung des Lebens in den ländlichen Regionen.

Zudem soll es ein neues Kinderbetreuungsgesetz geben und der Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert werden. „Und all dies vor dem Hintergrund geordneter Finanzen. Jetzt geht es darum, keine neuen Schulden zu machen.“

Haslauer: „Im neuen Programm ist viel Hirnschmalz“

„Das neue Regierungsprogramm hat 80 Seiten. Da steht viel Hirnschmalz, Zukunftsorientierung und Mut dahinter, und sehr, sehr viel Arbeit und positive Energie. In diesen Gesprächen haben wir auch menschlich einen guten Weg zueinander gefunden, und ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre in einer innovativen Koalition, die es in dieser Form in Österreich bisher noch nicht gegeben hat“, sagte Haslauer bei der Präsentation.

Der bisherige Sozial- und Kulturlandesrat, Heinrich Schellhorn von den Grünen, dürfte Landeshauptmann-Stellvertreter werden und bekommt zusätzlich noch die Bereiche Umwelt- und Klimaschutz sowie Energie. Die grüne Chefverhandlerin Astrid Rössler sieht das als Erfolg. „Ein persönliches Anliegen ist mir vor allem, dass der Umweltschutz weiterhin gut vertreten wird“, sagte Rössler.

Andrea Klambauer Landesrätin für die NEOS

Andrea Klambauer von den NEOS übernimmt als neue Landesrätin weitgehend die Ressorts der grünen Familien- und Integrationslandesrätin Martina Berthold und bekommt dazu noch den Wohnbau.

APA/FRANZ NEUMAYR

NEOS-Chefverhandler Sepp Schellhorn ist mit seinem Wunsch nach den Ressorts Tourismus und Landwirtschaft abgeblitzt und geht wieder zurück in den Nationalrat. Dennoch sei der Einzug der NEOS in eine Landesregierung ein historischer Tag, betonte Schellhorn. „Es ist ein Freudentag für uns, einfach großartig. Und ich bin fast gerührt, denn das muss man schließlich erst einmal zusammenbringen“, sagte Schellhorn.

Neue Regierung: Verkehr zentrales Thema Nach der Präsentation des Koalitionspaktes für die künftige Salzburger Landesregierung wurden Freitagnachmittag erste Details bekannt. Schwerpunkt ist der Bereich Verkehr/Mobilität.

Die fünf Regierungsmitglieder der ÖVP werden erst am Sonntag nach dem ÖVP-Präsidium präsentiert. Der Koalitionspakt wird Montagvormittag unterzeichnet.

SPÖ kritisiert „ÖVP im Machtrausch“

Die Salzburger SPÖ hat die neue Landesregierung unmittelbar nach der Präsentation des Koalitionsvertrags am Freitag mit schwerer Kritik eingedeckt. Landesparteichef Walter Steidl sieht die Volkspartei im Machtrausch. „Salzburg wird in den kommenden fünf Jahren eine ÖVP-Alleinregierung haben. Die ÖVP habe kaum auf Forderungen verzichten müssen.“ Das Arbeitsprogramm sei mut- und visionslos geworden.

„Noch mehr als bislang wird die ÖVP über die wichtigsten Ressorts verfügen. Arbeit und Wirtschaft, Gemeinden, Tourismus, Raumordnung, Verkehr, Finanzen, Personal - alles fest in schwarzer Hand“, kritisierte Steidl. Sauer stößt dem Sozialdemokraten auch auf, dass die Volkspartei den Zweiten Landtagspräsidenten nicht an die zweitstärkste parlamentarische Kraft - das ist in Salzburg die SPÖ - vergeben will. Kein gutes Haar ließ Steidl auch an Grün und Pink. „Ihre Ankündigungen zu mehr Kontrolle und mehr Transparenz sind Schall und Rauch. Gelebte Demokratie schaut anders aus“, meinte der SPÖ-Politiker.

AK sieht „Schnittmengen mit neuer Koalition“

Weit weniger hart ging am Freitag die Arbeiterkammer (AK) Salzburg mit der neuen Dreierkoalition ins Gericht. Es gebe durchaus Schnittmengen mit der künftigen Landesregierung, teilte AK-Präsident Peter Eder in einer Aussendung mit und bot seine Unterstützung an.

„Die Regierung kann auf uns zählen, wenn sie Akzente am Arbeitsmarkt setzt, leistbares Wohnen, echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung oder Investitionen in den Bereichen Bildung, Pflege und Verkehr verwirklicht“, sagt Eder.

Links: