Im Rausch gefahren, Frau tot: Haftstrafe

Nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß im vergangenen Herbst in Lofer (Pinzgau) ist Donnerstag ein 35-jährigen Deutschen in Salzburg zu einem Jahr unbedingert Haft verurteilt worden. Er soll unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren sein.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. Eine 50-jährige Frau wurde bei dem Crash am 15. September getötet. Damals fuhr der Deutsche mit seinem SUV bei Lofer auf der Pinzgauer Straße in Richtung Saalbach.

Lenkerin eingeklemmt und verstorben

Trotz doppelter Sperrlinie setzte der Mann laut Ermittlern zu einem Überholmanöver an. Nach gut 100 Metern kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Darin saß eine 50-jährige Einheimische. Sie wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Bis zu drei Jahre Haft drohten

Der Deutsche erlitt einen schweren Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde festgestellt, dass er betrunken war – mit knapp einem Promille Alkohol im Blut. Auch Marihuana soll der Lenker laut Ermittlern vor dem Crash geraucht haben. Dem Beschuldigten drohten bis zu drei Jahre Haft, wovon er eines nun in erster Instanz des Prozesses erhalten hat.

