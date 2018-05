Lkw-Fahrer in Verdacht: Bis zu 40 Einbrüche

In Salzburg steht ein 41-jähriger Kraftfahrer aus Bosnien laut Polizei im Verdacht, zumindest 14, möglicherweise aber auch mehr als 40 Einbrüche im Bundesland verübt zu haben.

Der zunächst unbekannte Täter war seit Jänner 2017 vor allem in der Landeshauptstadt und in Bad Hofgastein aktiv und verschaffte sich über die Balkone Zutritt zu Wohnungen und stahl daraus Bargeld und Schmuck.

DNA-Spuren führten zu Festnahme

Die an den Tatorten sichergestellten Spuren führten zu einem Treffer in den Datenbanken. Der daraufhin mit einem EU-Haftbefehl gesuchte Mann konnte schließlich im Februar 2018 an der EU-Außengrenze in Ungarn festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden.

Im Krieg abgebranntes Haus aufgebaut

Der Bosnier ist zu den 14 ihm nachgewiesen Einbrüchen geständig. Laut seinen Aussagen nutze er zunächst seine Ruhezeiten und Fahrtunterbrechungen für die Taten. Den gestohlenen Schmuck soll er in seinem Heimatland verkauft haben. Er habe das Geld zum Wiederaufbau seines abgebrannten Hauses in Bosnien gebraucht. Die Schadenssumme bei den derzeit geklärten Einbrüchen beläuft sich laut Polizei auf über 60.000 Euro.

Aufgrund der Sachlage verdächtigen die Ermittler den Mann jedoch, im vergangenen Jahr mehr als 40 Einbrüche verübt zu haben. Dazu stünden aber noch Auswertungen und weitere Ermittlungen aus.