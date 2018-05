Spezialhunde vertreiben Wölfe verlässlich

Almvieh lässt sich mit speziellen Hunden vor Wolfsangriffen gut schützen, sagt der Bergbauer Georg Höllbacher in Bad Vigaun (Tennengau). Er beschäftigt sich schon lange mit Maremmanos, die aus Mittel- und Süditaliens Bergen stammen.

APA/Barbara Gindl

Schaf- und Ziegenhirten in den Abruzzen verwenden solche Schutzhunde schon seit Jahrhunderten. Der friedliche und kuschelige Eindruck täuscht. Die drei Hunde der Rasse Maremmano-Abruzzese auf der Weide in Bad Vigaun sind groß und kräftig. Sie bewegen sich erstaunlich leichtfüßig. Sie wurden gezüchtet, um Angriffe von Raubtieren abzuwehren. Letztlich greifen einzelne oder einige wenige Wölfe in den meisten Fällen gar nicht an und schleichen sich davon, wenn sie die Anwesenheit solcher Hunde bemerken, sagen Experten. Allerdings könne die Lage anders sein, wenn sich Rudel zusammenfinden und taktisch gemeinsam jagen.

Wanderer und Wölfe eher unbeliebt

„Diese Hunde sind keine Kuscheltiere“, sagt Georg Höllbacher. Der Salzburger Landwirt gilt als einer der Pioniere in Österreich, was den Einsatz solcher Herdenschutzhunde betrifft. Die meistens gegenüber Menschen sehr scheuen Räuber hätten gegen die Spezialhunde keine Chance, sagen Experten. Allerdings lassen gut arbeitende Maremmanos oft auch keine Menschen in die Nähe der Herden, die unter ihrer Obhut stehen.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Skepsis wegen hoher Zusatzkosten

Seit die vor Jahrhunderten ausgerotteten Wölfe hierzulande wieder verstärkt aktiv sind - seit Anfang April wurden in Salzburg mehr als 20 Schafe, Ziegen und Widder getötet - ist auch die Diskussion über den Umgang mit dem Wolf wieder voll entflammt. Viele Landwirte sind nach den jüngsten Rissen verunsichert und sehen ihre Existenz bedroht. Jäger sehen den Wildbestand in Gefahr. Gerade Alm- und Bergbauern, die im Rahmen der EU gegen das Industrial Farming in flachen Regionen konkurrieren müssen, fürchten sich vor massiven Mehrkosten durch die Zusatzbelastung ihrer Betriebe - wenn Wölfe in der Bergregion anwesend sind und immer öfter Jagd auf das Vieh machen.

„Keine Freude mit Wölfen, aber sie sind da“

„Als Schafsbauer habe ich auch keine Freude mit der Rückkehr des Wolfes“, sagt Höllbacher, zugleich Obmann des Bundesverbandes für Schafe und Ziegen und Leiter der Nationalen Beratungsstelle für Herdenschutz, am Mittwoch bei einem Pressegespräch an seinem Hof: „Aber der Wolf wird nicht nur wieder kommen, er ist bereits da.“

„Es wird bei uns nicht morgen flächendeckend Rudel und Einzelwölfe geben. Aber wir müssen jetzt die Strukturen schaffen, wie wir damit umgehen“, fordert Höllbacher. Allerdings müsse der Herdenschutz in Österreich erst aufgebaut werden. Bisher setzen nur eine Handvoll Landwirte Hunde zum Schutz ihrer Schafe und Ziegen ein.

„Nur mit Info-Arbeit für die Bevölkerung möglich“

„Die Herausforderung ist dabei aber nicht, die Hunde in die Herden zu integrieren, sondern die Information der Bevölkerung“, sagt Höllbacher. Herdenschutzhunde sind eigenständige Tiere, die Gefahren selbstständig einschätzen und Entscheidungen treffen müssen. Sie sind von klein auf mit den Schafen und Ziegen sozialisiert und verteidigen die Herde nicht nur gegen wilde Tiere, sondern auch gegen vermeintliche andere Bedrohungen wie Wanderer, Jäger mit Jagdhunden oder Mountainbiker.

Neue Hundekultur kostet Zeit und Geld

Das führt naturgemäß zu Konflikten. In der Schweiz informieren Verhaltenstafeln über den richtigen Umgang mit den Hunden. Dass Wanderer attackiert werden, kommt dort vor, wenn auch nur sehr selten. Zugleich kostet die Ausbildung der Herdenschutzhunde viel Geld und Zeit, Ressourcen die viele Nebenerwerbslandwirte in Österreich nicht hätten. „Viele Bauern werden sich die Maßnahmen nicht leisten können. Es bräuchte dazu finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand“, sagt Höllbacher. Über kurz oder lang werde man auch über eine Bejagung oder Entnahme von Wölfen reden müssen.

Links: