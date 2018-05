Stadt Salzburg: Großhotels investieren Millionen

Zahlreiche Hotels in der Stadt Salzburg werden derzeit saniert oder umgebaut. Vor allem Häuser im Vier- und Fünf-Stern-Bereich investieren hohe Millionenbeträge. Das Geschäft für Hotels in höheren Kategorien läuft gut, die Auslastung ist hoch.

Es sind vor allem Häuser mit bekannten Namen, die zum Teil mehrstellige Millionensummen investieren oder bereits investiert haben: Etwa das Hotel Stein, das Hotel Mönchstein, die Blaue Gans, das Hotel Pitter oder das Hotel Sacher.

Hotels investieren eine bis 25 Millionen Euro

Schon 2014 haben zum Beispiel im Sacher die Bauarbeiten begonnen, während des laufenden Hotelbetriebes. Derzeit erneuern die Bauarbeiter die Fassade und Zimmerbalkone. Im Innenbereich sind die Umbauarbeiten bereits abgeschlossen.

ORF

25 Millionen Euro investierte die Hotel-Geschäftsführung in den Umbau. 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Hotelbetrieb wurde und wird dafür auch weiterhin nicht eingestellt. „Zu solchen besonderen Festspielzeiten oder zu besonderen Wochenenden ist die Herausforderung von Baustelle und Hotelbetrieb besonders groß. Ich muss aber sagen, dass unsere Mitarbeiter damit hervorragend umgehen und auch unsere Gäste großes Verständnis und eigentlich auch Freude damit haben, dass bei der alten Dame, dem Hotel Sacher, auch etwas weitergeht und neues gemacht wird“, sagte Geschäftsführer Matthias Winkler.

ORF

„Generalsanierungen stehen alle 20 Jahre an“

Auch das Hotel Pitter im Salzburger Andräviertel investierte 25 Millionen Euro. Fünf Jahre lang wurden das Hotel und alle 200 Zimmer generalsaniert. Zusätzlich entstanden neue Seminarräume, ein Festsaal und ein Stockwerk. Ein Hotel im Fünf-Stern-Segment müsse alle 20 Jahre generalsanieren. „Bei den Zimmern werden Teppiche, Vorhänge und Co alle fünf bis sieben Jahre renoviert, Bäder kommen alle zehn Jahre dran. Aber die ganze Substanz, so wie wir es jetzt gemacht haben, hat man alle 20 Jahre, wo man das Haus komplett umdreht“, sagte Hotelier Georg Imlauer.

ORF

Preuner: Hotelumbauten bringen Gäste und Geld

Die vielen Hotelumbauten in der Landeshauptstadt hängen laut Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) auch mit den steigenden Nächtigungszahlen und der Bettenauslastung zusammen. „Das bedingt natürlich, dass man in die Qualität investiert. Wir versuchen den Bus- und Tagestourismus ein wenig zurückzufahren, damit auch den Wünschen der Gäste, die bei uns über Nacht bleiben, entsprechend Rechnung getragen wird. Es freut uns, dass so stark investiert wird, dadurch bleibt auch viel Geld in der Stadt“, sagte Preuner.