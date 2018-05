45. Dult mit 80-Meter-Kettenprater eröffnet

Traditionell am Pfingstsamstag hat die Salzburger Dult begonnen. Ihre Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück. Aus einem Frühlingsfest zu Ehren des Heiligen Rupert entwickelte sich im Laufe der Jahre die Pfingstdult.

Seit mittlerweile 45 Jahren findet die Dult am Salzburger Messegelände statt. Dieses Jahr hat ein neuer Wirt die Dult-Gastronomie übernommen und erstmals gibt es unter den vielen Fahrgeschäften ein 80 Meter hohes Kettenkarussel. „Es ist der größte transportable Kettenflieger der Welt und an der Spitze ist er 80 Meter hoch. Was natürlich alle Österreicher freuen wird, er wurde in Österreich gebaut. Er fliegt besonders hoch und das ist nur durch eine besondere Aufbautechnik möglich. Hier schiebt sich der Turm von unten nach oben und dadurch erreichen wir die Höhe von 80 Metern“, schilderte Schausteller Hendrik Boos.

ORF

Vereine ziehen mit Festzug zum Messegelände

Aus allen Landesteilen kamen am Samstag Vereine in die Stadt, sie zogen traditionell gemeinsam in Richtung Messegelände. Heuer führten Pongauer Vereine den Zug an. „Jeder Gau ist einmal dran und heuer ist wieder der Pongau an der Reihe. Wir sind natürlich stolz, dass wir eingeladen worden sind und beim Festzug dabei sind“, sagte Johann Ackerl von den St. Johanner Goaßlschnalzern.

Von offizieller Seite eröffnete Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) die 45. Dult. Das Volksfest zieht jedes Jahr tausende Besucher an und ist Treffpunkt für Jung und Alt.

Langzeitwirt übergab an neuen Dult-Wirt

Bis zu 5.000 Liter Bier und rund 1.000 Grillhendl servieren die Kellner an einem starken Dult-Tag. 20 Jahre schupfte Dult-Langzeitwirt Josef Voithofer die Gastronomie auf der Dult. Heuer übergibt er an einen neuen Wirt. „Ich bin heute um einiges entspannter hergekommen. Wir haben 20 Jahre Dult hinter uns und haben heute erstmalig den Festzug miterlebt, vom Residenzplatz bis zum Messegelände. Irgendwann darf man aufhören und auch den Jungen den Freiraum lassen, dass sie es neu probieren“, sagte der ehemalige Dult-Wirt Josef Voithofer.

ORF

Nun ist eine Wirtsfamilie aus Oberösterreich für die Verpflegung der tausenden Dult-Besucher verantwortlich. „Es ist eigentlich locker zu schaffen, aber der erste Tag bedeutet immer Chaos. Die Speisekarte ist neu, die Halle neu gestaltet, das Bühnenprogramm ist gut und die Musikgruppen sind super, es wird ein Spaß“, sagte Neo-Dult-Wirt Hannes Traunbauer.