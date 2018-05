Babyboom in Salzburg am stärksten

Die Geburtenrate ist 2017 österreichweit in Salzburg am stärksten gestiegen. Rund 5.800 Babys kamen im vergangenen Jahr in Salzburg auf die Welt. Damit wurden um 200 Kinder mehr geboren als noch 2016.

Der Baby-Boom in Salzburg hält weiter an: Bereits zum sechsten Mal in Folge stieg die Zahl der Geburten. 5.846 Kinder erblickten im vergangenen Jahr in Salzburg das Licht der Welt, das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent. Hinsichtlich der österreichweiten Geburtenstatistik folgt auf Platz zwei Tirol mit einem Zuwachs von zwei Prozent, auf Platz drei die Steiermarkt mit 1,5 Prozent mehr Geburten als im Vorjahr.

Neugeborenen-Rekord für 2018 wahrscheinlich

Setzt sich der Baby-Boom fort, könnte es heuer in Salzburg zum ersten Mal seit 20 Jahren mehr als 6.000 Geburten geben. Die wenigsten Geburten der vergangenen 70 Jahre gab es in Salzburg 2009. Damals kamen um 1.000 Kinder weniger auf die Welt als 2017. Noch mehr Geburten als 2017 gab es zuletzt 1997.

