PKW-Überschlag: Lenker greift nach Zigaretten

Freitagnacht hat sich auf der Tauernautobahn bei Paß Lueg (Tennengau) ein 20-Jähriger mit seinem Pkw überschlagen. Er griff nach einer Zigarettenpackung, die im Fußraum lag und verlor dabei die Kontrolle über das Auto.

Der 20-jährige Pongauer und sein 19-jähriger Beifahrer waren auf Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Weil die Zigarettenpackung im Fußraum lag, griff der Lenker nach eigenen Aussagen nach unten und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Pkw landet am Dach: Insassen befreien sich selbst

In Folge schleuderte das Auto kurz vor der Abfahrt Paß Lueg gegen die Beton-Mittelleitwand der Autobahn und überschlug sich. Der Pkw kam quer über den zweiten Fahrstreifen am Dach zu liegen. Die jungen Männer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nachkommende Autofahrer alarmierten die Einsatzkräfte. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt in das Krankenhaus nach Schwarzach (Pongau) gebracht. Rund 40 Feuerwehrleute aus der Region waren am Einsatz beteiligt. Die Tauernautobahn wurde während der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt.