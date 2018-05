Rupert Hauer besteigt Mount Everest

Der Lungauer Rupert Hauer hat Mittwoch den Mount Everest von der chinesischen Seite bestiegen. Der Mauterndorfer leitete die Expedition für zahlende Gäste - als staatlich geprüfter Bergführer eines Innsbrucker Unternehmens.

Hauers Gruppe ist derzeit noch im Abstieg. Laut Expeditionsveranstalter „Furtenbach Adventures“ in Innsbruck erreichten vier Teilnehnmer unter professioneller Führung des Lungauers am Mittwoch den Gipfel von chinesischer Seite des Everest über das so genannte Northcol. Das Quintett verwendete Sauerstoffflaschen.

2015 knapp unter Gipfel umgekehrt

Auf dieser Route von Norden her war Rupert Hauer schon 2015 unterwegs - damals rein privat und „by fair means“, ohne technische Hilfsmittel, ohne Stahlflaschen und allein. Fast in Gipfelnähe verzichtete er damals auf den sportlich großartigen Erfolg, um einen erblindeten Amerikaner zu retten und ins Tal zu bringen. Dabei erlitt der Lungauer selbst schwere Erfrierungen im Gesicht, die später aber gut abheilten. Hauer ist zu Hause seit langer Zeit auch als ehrenamtlicher Bergrettungsmann aktiv. Er erntete für sein Mitgefühl international ein sehr positives Echo.

Von Hauer geführte Tour für Gäste

Am Mittwoch bewährte sich der Salzburger auf dem Mount Everest als beruflich erfolgreicher Dienstleister. Der Aufstieg der von ihm professionell geführten Gruppe erfolgte wieder von der chinesisch-tibetischen Seite - mit taktischer und praktischer Hilfe von sehr erfahrenen Höhenbergsteigern aus dem Volk der Sherpas. Diese arbeiten immer wieder auch als Hochträger und stammen von der nepalesischen Seite des Mount Everest. Sherpas stehen auch im benachbarten China und anderen Hochgebirgen Asiens für Gipfelversuche von Gästen aus aller Welt zur Verfügung und verdienen damit den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien.

Viele der Kunden sind Laien oder Anfänger aus bergsteigerischer Sicht, aber körperlich bestens trainiert. Sie bezahlen hohe Geldsummen für Organisation und Führung solcher Expeditionen. Dieser kommerzielle Stil ist mittlerweile für alle 14 Achttausender verfügbar und hat in den Augen von Spitzenleuten mit klassischem bzw. sportlich „fairem“ Höhenbergsteigen wenig zu tun. Hochlager und Aufstiegsspuren werden dabei von Profis wie Hauer technisch und strukturell gut vorbereitet, um die Gipfelchancen für alle Teilnehmer zu erhöhen.

Diemberger

Hauer ist erst der zweite Salzburger auf dem höchsten Berg der Erde, nachdem ihn 1978 Kurt Diemberger mit einem französischen Team erreicht hatte - von der nepalesischen Seite über den Khumbu-Eisbruch, das Tal des Schweigens und den Südsattel - der Route der Erstbesteiger von 1953 (Ed Hillary und Tenzing Norgay Sherpa).

Inhöger und Amon

Die beiden Salzburger Bergführer und ehrenamtlichen Bergretter Sepp Inhöger aus Bad Gastein (Pongau) und Markus Amon (Maishofen bzw. Kaprun) mussten bei früheren Expeditionen umkehren, wobei Inhöger 1996 nur noch wenige hundert Meter bis zum Gipfel hatte - damals auch von China her. Beide waren bei ihren jeweiligen Touren ohne Sauerstoffflaschen und ohne Hilfe von Hochträgern unterwegs. Das gilt unter Fachleuten als vielfach schwieriger und gefährlicher als Gipfelversuche unter kommerziellen Bedingungen, die Expeditionsunternehmen ihren Gästen bieten.

Amon fiel in jüngerer Vergangenheit im Everestgebiet durch eine weitere Hochleistung auf. Er gewann 2016 den legendären Everest-Marathon in der Kategorie der besten Ausländer. Bei diesem extremen Berglauf über eine Langstrecke in der Everest-Region Khumbu (Nepal) geben traditionell einheimische Sherpas die mit Abstand besten Laufzeiten vor. Viele ihrer Dörfer liegen auf 3.000 bis 4.500 Metern Seehöhe, was den Bewohnern genetisch zu einem äußerst leistungsfähigen Blutkreislauf verhilft.

