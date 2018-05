Diakonissen-Spital in Aigen wird geschlossen

Bei der Privatklinik Wehrle-Diakonissen werden 30 Mitarbeiter gekündigt. Das sind zehn Prozent aller Jobs. Die Firma will ihr Spital im Salzburger Stadtteil Aigen schließen und nur noch die Klinik im Andräviertel betreiben.

ORF

Harald Mühlbacher ist ärztlicher Leiter der Privatklinik Wehrle-Diakonissen: „Wir haben schon bei der Fusion hervorgehoben, dass wir die beiden Traditionskliniken unter ein gemeinsames Dach bringen wollen. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Varianten geprüft. Die Akzeptanz in der Bevölkerung spricht sehr dafür, dass wir das im Andräviertel machen werden.“

„Jobs bei anderen Betrieben“

Ausgebaut wird dort schon ab kommendem Herbst. Während der vierjährigen Bauzeit übersiedelt der ganze Betrieb nach Aigen. Wenn der Standort im Andräviertel dann wieder fertig ist, wird Aigen geschlossen. Von den insgesamt 320 Mitarbeitern müssen etwa zehn Prozent gehen. Doch man wolle helfen, sagt Mühlbacher: „Wir haben mit anderen Gesundheitsbetrieben und Organisationen gesprochen. Für die Hälfte jener, die wir nicht behalten können, haben wir schon passende Jobangebote.“

Lob der Gewerkschaft

Kajetan Uriach von der Gewerkschaft Vida ist halbwegs zufrieden: „Die Bemühungen der Privatklinik sind in dieser Situation sehr positive. Das ist auch nicht überall so der Fall. Wehrle-Diakonie hat einen Betriebsrat, so konnte man konstruktiv Lösungen suchen.“

Ein Teil des Gebäudes der Wehrle-Privatklinik ist denkmalgeschützt. Der muss auch nach dem Umbau erhalten bleiben.