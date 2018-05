Pflegefachassistent: Bewerber gesucht

In Salzburg werden dringend Bewerber für die Ausbildung zum Pflegefachassistenten gesucht. Der nächster Lehrgang für den noch recht neuen Beruf beginnt der im Oktober, die Berufsaussichten sind sehr gut.

Eine bevorstehende Pensionierungswelle bei den Pflegekräften in den Landeskliniken und die Neuorganisation der Ausbildung bereiten den Personalchefs derzeit großes Kopfzerbrechen. Bereits jetzt gibt es einen Engpass beim Pflegepersonal. Eine anstehende Pensionswelle könnte die Situation in den kommenden Jahren noch verschärfen. Neue Berufe, wie etwa Pflegefachassistentin oder -assistent sollen dem Pflegenotstand entgegenwirken.

„Es ist zwar sicher nicht immer einfach. Man hat oft schwierige Situationen. Aber großteils ist es ein sehr guter Beruf, wo ich sage, das gibt mir etwas“, sagt etwa Lisa Leikermoser, angehende Pflegefachassistentin. „Ich empfinde Freude darüber, wenn man jemanden bis zu Entlassung geholfen hat und viel Dankbarkeit, sehr viel Dankbarkeit. Ich arbeite auf der Geriatrie, und da ist das jeden Tag spürbar“, betont Reinhold Dargel, angehender Pflegefachassistent.

Theorie und Praxis eng miteinander verknüpft

Theorie und Praxis sind in der zweijährigen Vollzeit-Ausbildung eng mit einander verknüpft. Trainiert wird auch am eigenen Körper - etwa im Unterrichtsfach Kinästhetik, erläutert Elisabeth Kramer-Greisberger, Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege. „Ein Leben ohne Bewegung ist einfach nicht möglich und die Pflegepersonen haben bei all ihren Aktivitäten des täglichen Lebens Menschen in ihrer Bewegung zu unterstützen. Und je genauer sie das am eigenen Körper erforscht haben, desto besser ist es für den Patienten“, sagt Kramer Greisberger.

Um die Ausbildung zum Pflegefachassistenten beginnen zu können, muss man mindestens 17 Jahre alt sein und die zehnte Schulstufe abgeschlossen haben. „Man braucht in diesem Beruf die Arbeit mit dem Kopf. Man muss sich viele theoretische Inhalte aneignen. Aber ganz besonders braucht man auch die Arbeit mit den Händen. Man muss mit dem Patienten arbeiten. Auf diesen beiden Schwerpunkten baut dann die berufliche Tätigkeit auf“, erklärt Maria Andrasi-Humer, Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege.

Gute Jobaussichten, 2.260 Euro Einstiegsgehalt

Pflegefachassistenten unterstützen die diplomierten Krankenpfleger sowie die Ärzte. Sie arbeiten in der mobilen, ambulanten und stationären Versorgung. Mit sehr guten Jobaussichten und einer entsprechenden Bezahlung will man die Bewerberzahl erhöhen, sagt die Pflegedirektorin bei den Salzburger Landeskliniken (SALK), Margarete Hader.

„Das Einstiegsgehalt beträgt etwa 2.260 Euro brutto. Da sind Sonn- und Feiertagszulagen und auch die Nachtdienstzulage noch nicht inkludiert.“ Etwas mehr als 50 Personen haben sich heuer bisher in Salzburg für die Pflegefachassistenz-Ausbildung beworben. Interessierte können sich noch bis Ende Mai bei der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege bewerben.

Links: