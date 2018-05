Austria Salzburg gegen Zell/See live im TV

Zu einer Premiere kommt es am Donnerstag im Salzburger Fußball-Unterhaus. ORF Sport + überträgt im Rahmen der Amateurfußball-Offensive das Salzburger Liga-Duell zwischen Austria Salzburg und Zell am See ab 10:50 Uhr live.

Erstmals wird damit ein Spiel der höchsten Salzburger Spielklasse live im Fernsehen übertragen. Die Fußballfans dürfen sich dabei auf ein Duell auf Augenhöhe freuen.

Austria Salzburg vs. FC Zell/See ORF Sport + überträgt das Duell in der Salzburger Liga am Donnerstag, den 10. Mai 2018, ab 10:50 Uhr live

Mit Kantersiegen in das Livespiel

Austria Salzburg und Zell am See halten nach 24 Runden in der Salzburger Liga jeweils bei 34 Punkten. Die Violetten liegen dank des besseren Torverhältnisses auf Platz fünf, die Pinzgauer auf Rang sieben.

Beide Vereine schossen sich zuletzt auch so richtig auf dieses Livespiel ein: die Austria mit einem 5:1 beim SV Straßwalchen, Zell am See gar mit einem 7:1 bei Tabellenschlusslicht FC Bergheim.

Bewegte Austria-Geschichte nach Neugründung

Während der Live-Auftritt für die Zeller zu einer Premiere wird, absolvierte die Austria in den vergangenen, bewegten Jahren nach der Neugründung im Jahr 2005 schon einige Live-Spiele. Vor zwei Jahren spielte die Austria nach dem Durchmarsch von der 2. Klasse in die Erste Liga eine Saison lang in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Danach folgte nach finanziellen Turbulenzen zunächst der Abstieg in die Regionalliga West und dann in die Salzburger Liga.

Für die Austria ist am Donnerstag jedenfalls auch Revanche angesagt: das erste Saisonduell haben die Violetten im Pinzgau Ende September mit 1:4 verloren.

