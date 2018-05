Salzburgs Flughafen aus der Luft neu vermessen

Vielen ist im Zentralraum um die Stadt Salzburg am Mittwoch ein buntes Flugzeug aufgefallen. Es zog beim Flughafen, über dem Walserberg und von Norden her zahlreiche Runden. Die Crew des speziellen Messflugzeuges nimmt Airports in ganz Europa unter die Lupe.

Auf dem Sprechfunk mit dem Tower heißt die Maschine in Orange und Silber schlicht „Nav Checker“. Und das deutet auch schon auf ihre Mission hin. Piloten und Techniker an Bord dieser Beechcraft King Air aus Braunschweig in Niedersachsen überprüfen die Navigations- und Landesysteme großer Flughäfen in Europa. Mittwochvormittag war Salzburg nach längerer Zeit wieder einmal an der Reihe.

Gerald Lehner

Landesysteme genau kalibriert

Die mit zwei Turboprop-Triebwerken ausgerüstete Maschine hat spezielle Messinstrumente an Bord und trägt zahlreiche Antennen und Sonden. Damit können Daten gesammelt, verschiedenste Navigationseinrichtungen auf dem Boden genau unter die Lupe genommen werden – unter anderem so genannte Landekurssender, Localizer, gerichtete und ungerichtete Funkfeuer (NAV, NDB für Funkkompasse), Sender für Entfernungsmessgeräte (DME) und andere Hilfen für Piloten. Diese brauchen sie bei Instrumentenflug-Bedingungen, wenn sie sich bei Dunkelheit, Sturm und dichtem Nebel auf automatische Navigations- und Landehilfen verlassen müssen. Die Verfahren basieren auf Systemen, Datenströmen und Funksignalen, mit denen Bodenstationen und Flugzeuge kommunizieren können.

Gerald Lehner

Viele Runden und Tiefflüge

Das nicht besonders große, aber auffällige „Nav Checker“-Flugzeug gehört der deutschen Firma „Flight Calibration Services“ (FCS) in der norddeutschen Stadt Braunschweig. An dieser ist auch Österreichs halbstaatliche Flugsicherungsgesellschaft Austro Control beteiligt. Mittwochvormittag gab es bei vorläufig noch bestem Wetter etwa ein Dutzend Anflüge von Norden her, um die Salzburger Systeme zu prüfen. Die Maschine landete bei den meisten ihrer Runden nicht, sondern drehte im Tiefflug - nach ungefähr einem Viertel der Salzburger Piste 15 - meistens scharf nach Westen ab. Sie stieg bis zum Walserberg wieder auf ca. 3.000 Fuß (1.000 Meter Seehöhe). Dann flog sie ins oberbayerische Alpenvorland hinaus und kam nach wenigen Minuten vom Raum Oberndorf und Freilassing wieder herein.

Rücksicht auf Anrainer, keine Nachtmessungen

Bei Flughäfen in Deutschland werden solche Messungen meistens in der Nacht durchgeführt – auch beim größten des Landes in Frankfurt, wo es eigentlich zum Schutz der Anrainer ein Nachtflugverbot gibt wie in Salzburg. Die Deutschen machen für Messflüge aber Ausnahmen - nicht so in Salzburg, wo die Flugsicherungsbehörde Austro Control die Anrainer nicht belasten möchte. Deshalb werden solche Projekte tagsüber zu Berufs- und Schulzeiten abgewickelt. Mittwochvormittag sind Maschinen von Austrian Airlines, Eurowings und Ryanair planmäßig gestartet, während „Nav Checker“ kurzfristig auf Warterunden in größerer Entfernung vom Airport positioniert war und in der Luft wartete.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

Links: