220 neue Wohnungen in „Quartier Rauchmühle“

Auf dem Gelände der ehemaligen Rauchmühle in Lehen (Stadt Salzburg) sollen bis 2020 neue Wohnungen und ein Kreativzentrum entstehen. 15 Millionen Euro nimmt die Stadt für die Neugestaltung in die Hand.

Insgesamt 70 Millionen Euro soll das Projekt, die Renaturierung der Glan und der Umbau des alten Mühlengebäudes in ein Kulturzentrum kosten. Mehrere Jahrhunderte lang wurde hier Mehl gemahlen. Mitte des Jahres soll mit dem Bau der neuen Gebäude begonnen werden. Die Renaturierung der Glan und der Abbruch des 40 m hohen Betonsilos sind bereits abgeschlossen, nun beginnt mit dem Aushub der Baugrube die ca. zweijährige Phase der baulichen Umsetzung.

ORF

145 geförderte Mietwohnungen, 78 Eigentumswohnungen

Als Ergänzung zum historischen Ensemble werden acht neue Baukörper nach Plänen des norwegischen Architekturbüros Helen & Hard errichtet. Davon 145 geförderte Mietwohnungen, die die Salzburg Wohnbau errichten wird. Auf ca. 2.700 m² Nutzfläche errichtet die Stadt Salzburg ein offenes Kreativzentrum in historischem Ambiente. 78 Eigentumswohnungen werden von der Prisma Unternehmensgruppe realisiert, sagt deren Vorstand Bernhard Ölz: „Es gibt einerseits bauliche Herausforderungen. Der Untergrund ist- wie vielerorts in Salzburg- Seeton. Andererseits wollen wir den Bestand erhalten, der von der baulichen Struktur her sehr sensibel ist“.

ORF

Historische Elemente sollen revitalisiert werden

Die Geschichte des Mühlgeländes geht bis in das 14.Jahrhundert zurück. Gut erhaltene Gebäude sollen daher bleiben, sagt Eigentümervertreter Bernhard Rauch: „Erstens soll die denkmalgeschützte Villa stehen bleiben. Wir wollen sie revitalisieren. Und auch das alte Mühlenhaus, das alte Getreidesilo sollen bleiben. Vom Ambiente bleibt mehr erhalten als wir ursprünglich zu hoffen gewagt haben“.

ORF

Rund 15 Millionen Euro will die Stadt für den Ankauf von zwei Gebäuden und das Kreativzentrum ausgeben. Außerdem freut man sich über 220 Wohnungen, die hier entstehen, die Hälfte davon soll gefördert sein, sagt Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste): „Wir haben eine lange Liste an Wohnungssuchenden. Insofern ist bei jedem Projekt das Wichtigste, dass wir geförderten Mietwohnbau in möglichst großer Anzahl bekommen“. Außerdem wurden 4000 Quadratmeter der Glan renaturiert. 2020 soll das Projekt dann ganz abgeschlossen sein.

