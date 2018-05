Auto in Bach gestürzt: 20-Jähriger tot

Ein 20-jähriger Feuerwehrmann ist Sonntag bei einem Autounfall in Zederhaus (Lungau) tödlich verunglückt. Er kam in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte in den Zederhausbach.

120 Einsatzkräfte suchten nach dem Verunglückten. Gegen 8.00 Uhr konnte er nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. „Besonders tragisch ist, dass es sich um einen freiwilligen Kameraden der Ortsfeuerwehr Zederhaus handelt“, sagte Engelbert Haunsberger, Einsatzleiter der ehrenamtlichen Wasserrettung. Das Fahrzeug kam auf dem Dach im Bach zu liegen: „Dort ist das Wasser circa eineinhalb Meter tief“, so Haunsberger.

Suchaktion für vermissten Fahrer

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fehlte von dem Lenker jede Spur. Es wurde eine große Suchaktion entlang des Zederhausbaches gestartet. Drei Kilometer flussabwärts vom Unfallauto entfernt wurde der 20-Jährige schließlich leblos im Wasser gefunden. „Er ist dort an einem Ast hängengeblieben“, schildert der Einsatzleiter der Wasserrettung.

Der junge Mann wurde geborgen. Es konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden. Im Einsatz waren Helfer der Wasserrettung, Bergrettung, des Roten Kreuzes, der Zederhauser Feuerwehr, Polizisten und eine Suchhundestaffel.

