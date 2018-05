SALK-Primar wehrt sich gegen Kündigung

Am Salzburger Arbeitsgericht bekämpft am Mittwoch ein Primar der Landesklinken seine Kündigung. Er soll eine Oberärztin während einer Auseinandersetzung geschlagen haben. Der Mediziner weist die Vorwürfe zurück.

Es liege keine Körperverletzung vor, so sieht es die Verteidigung des Primars. Er habe einer Ärztin während einer Auseinandersetzung über eine Behandlung auf die Schulter gegriffen. Die Ärztin sieht das anders, erstattete acht Tage nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei. Zu dem Streit zwischen dem Primar und der Ärztin ist es Mitte Februar in einer Spitalsambulanz gekommen - mehr dazu in: Landeskliniken suspendieren Primar (salzburg.ORF.at; 24.2.2018)

Befragung der Parteien vorgesehen

Der Primar ist zunächst suspendiert und dann im März von den Landeskliniken gekündigt worden - mehr dazu in: Landeskliniken kündigen Primar (salzburg.ORF.at; 21.3.2018)

Der Verhandlungstermin am Mittwoch ist öffentlich. Vorgesehen ist die Befragung der Parteien. Es geht um die Entscheidung, ob sich der Arzt und die Landeskliniken einigen, ob der Primar eine ihm angebotene Summe akzeptiert oder ob es einen Prozess geben wird.