Neues Logistikzentrum für Caritas-Sachspenden

Das Logistikzentrum der Caritas ist nach Hallwang (Flachgau) übersiedelt. Bislang waren mehrere Sammelstellen in der Stadt Salzburg verteilt. Jetzt werden sämtliche Sachspenden an einem neuen Standort angenommen.

Thomas Mayer aus der Stadt Salzburg bringt regelmäßig Spenden zur Caritas. Er selbst ist das erste Mal am neuen Standort in Hallwang an der Wiener Bundesstraße. „Wir werfen als Wegwerfgesellschaft einfach zu viel weg und ich denke mir, wenn die Kleider noch in Ordnung sind, nicht verschmutzt noch zerrissen, dann kann man damit ja etwas Gutes tun.“ Auch Marina Leper aus Mattsee (Flachgau) spendet Kisten voller Spielzeug und Kinderkleidung. „Das ist eine tolle Art, wo ich die Sachen beruhigt hinbringen kann.“

ORF

Kleidung kommt zum Teil in „carla“- Läden

Die Caritas-Mitarbeiter sortieren die Waren und überprüfen jedes einzelne Stück. Dabei entscheiden sie, ob die alten Kleidungsstücke in den Caritas-Läden „carla“ verkauft werden können. „Die Kleidung darf keine Flecken und keine Löcher haben. Außerdem prüfen wir die Nähte. Es muss einfach einwandfrei sein - auch vom Geruch. Die Kleidung muss gewaschen sein“, sagte Susanne Gerl, Leiterin der „carla“-Läden.

Beschäftigung für ältere Langzeitarbeitslose

Im neuen Logistik-Zentrum sind über das Arbeitsmarktservice noch fünf arbeitssuchende Salzburger beschäftigt, die älter als 50 sind. Nach einem Jahr sollen sie wieder in den regulären Arbeitsmarkt zurückkehren können. Wolfgang Liko ist 58 Jahre alt - „Es gefällt mir ausgezeichnet, wir haben viel Platz - es ist sehr gut zum Arbeiten.“ Und sein Kollege Franz Spannberger fügte hinzu: „Es gibt viel Abwechslung hier.“

ORF

Mehr Sachspenden für Caritas-Einrichtungen

Mit 200 Tonnen Altwaren rechnet die Caritas allein für dieses Jahr, auch Großspenden von Firmen können im neuen Logistikzentrum deponiert werden. „Wir haben im Rahmen der Flüchtlingskrise gesehen, dass es gut ist, wenn wir Waren auf Reserve haben. Aber wir wollen auch unsere Einrichtungen künftig mit Sachspenden versorgen“, sagte Bereichsleiter Martin Huber. Konkret geht es um die Notschlafstellen sowie die Asylquartiere und die Caritas-Läden.

Spenden können von Montag bis Freitag im Hallwanger Caritas-Zentrum abgegeben werden.

Neues Logistikzentrum der Caritas Auf doppelter Fläche wie im Haus Franziskus in Salzburg-Schallmoos werden im neuen Logistikzentrum Sachspenden angenommen.

