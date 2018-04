Pinzgauer-Weltkongress wieder „daheim“

Der Weltkongress der Züchter von Pinzgauer Rindern hat am Wochenende nach 20 Jahren erstmals wieder „daheim“ im Pinzgau stattgefunden. Züchter aus 13 Ländern kamen nach Maishofen zu einem umfangreichen Programm

Sie kamen aus Deutschland, der Schweiz, aus Dänemark, Südafrika, Australien und vor allem aus Österreich und ihnen allen gemeinsam ist die Liebe zum Pinzgauer Rind: Rund 200 Züchter waren bei dem Weltkongress am Wochenende in Maishofen. In 13 Ländern weltweit werden heute insgesamt rund 60.000 Pinzgauer Rinder gehalten.

Wettbewerb für Umgang mit Rindern

Samstagabend zu einem Wettbewerb in der Viehversteigerungshalle in Maishofen kamen 250 besonders fein herausgeputzte Rinder. Unter den gestrengen Blicken eines Jurors mussten die Teilnehmer in verschiedenen Altersklassen zeigen, wie gut sie mit ihrem Pinzgauer schon umgehen können. „Man muss Blickkontakt mit dem Preisrichter haben. Man muss versuchen, das Tier in der Ringmitte gut festzuhalten, dass es nicht auskommt. Und man muss schauen, dass die Beine immer parallel sind“, sagte Matthias Klausner aus Söll, Gruppensieger bei den Elf- bis 15-Jährigen.

„Ich finde Charakter der Pinzgauer so gut“, sagte die 22-jährige Teilnehmerin Anna Schmiderer. „Sie sind so gutmütig. Du kannst eigentlich alles mit ihnen machen - und sie geben dir viel zurück.“

Züchter schätzen „ausgezeichnete Fleischqualität“

Auf das Pinzgauer Rind schwört sogar einer der größten Rinderzüchter Südafrikas, Tommie van Zyl. Er hat 1.200 Rinder in seinem Betrieb: „Wir schätzen seine Produktivität und vor allem die ausgezeichnete Fleischqualität. Und die Pinzgauer verkörpern die Vorzüge einer Region, eben des Pinzgaus, in einem ganzheitlichen System. Deshalb sind wir glücklich, Pinzgauer Rinder zu züchten.“

Zum Höhepunkt des Abends wurden noch einige Pinzgauer Rinder versteigert - unter anderem Maik. Dieser gut 1.000 Kilo schwere Stier brachte seinem Verkäufer den Rekordbetrag von 11.300 Euro.

