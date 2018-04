Schlägereien und Rettungseinsätze bei Lokalen

In der Nacht auf Sonntag hatten Polizei und Rettungskräfte bei der Lokalmeile Atrium West in Wals-Himmelreich (Flachgau) sowie in einem Lokal in Hallein (Tennengau) viel zu tun. Drei Personen wurden verletzt. Teenager waren nicht mehr ansprechbar.

ORF

Beim Atrium West griff die Polizei zunächst kurz nach Mitternacht eine völlig betrunkene 16-jährige Pinzgauerin auf. Die Jugendliche war zwar ansprechbar, konnte sich aber zeitlich und räumlich nicht mehr orientieren und wurde vom Roten Kreuz deshalb ins Spital gebracht. Ebenfalls ins Landeskrankenhaus fuhren die Helfer kurz nach 2.00 Uhr eine 16-jährige Tennengauerin, die zwei Ecstasy-Tabletten genommen hat.

Kurz nach 3.00 Uhr mussten die Helfer beim Atrium West dann einen 18-jährigen Halleiner wegen einer Verletzung am Hinterkopf versorgen. Als Tatverdächtiger wurde ein 19-jähriger Serbe ausgeforscht - er wird jetzt angezeigt.

Rauferei: Brüder gegen Türsteher

Gegen 3.20 Uhr kam es dann in einem Lokal in Hallein zu einer Rauferei zwischen einem betrunkenen Lokalgast, seinem Bruder und zwei Türstehern: Der Betrunkene hatte einer Kellnerin ein Getränk ins Gesicht geschüttet, worauf er aus dem Lokal geworfen wurde. Als er wieder bei der Tür hereinwollte, kam es zu einer Rauferei zwischen dem Betrunkenen, dessen Bruder und den zwei Türstehern.

Bei dieser Auseinandersetzung behielten die Türsteher die Oberhand: Einer setzte einen Pfefferspray gegen den Bruder ein. Der Betrunkene erlitt durch einen Faustschlag ins Gesicht eine Platzwunde. Der Verletzte wusch sich im WC des Lokals dann das Gesicht, beschädigte dabei aber die Toiletteinrichtung. Die beiden verletzten Brüder wurden ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht, Anzeigen der Polizei werden folgen.