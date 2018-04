Ortszentrum von Kuchl wird umgestaltet

In Kuchl (Tennengau) wird das Ortszentrum umgestaltet. Eine halbe Million Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um den Untermarkt vom Erscheinungsbild an den Marktplatz anzugleichen.

„Wir wollen den Markt in Richtung Untermarkt verlängern“, sagt der Kuchler Bürgermeister Andreas Wimmer (ÖVP). „Das sogenannte Kohlreiter-Haus - das ehemalige Kino - wird abgerissen. Dadurch entstehen sieben neue Parkplätze. Das war immer ein Problem. Der Kindergarten ist daneben, auf der anderen Seite ist eine gutgehende Fleischerei. Das sind natürlich sehr viele Autos auf der Straße gestanden. Das wird in Zukunft unterbunden, weil das alles neu gestaltet wird.“

ORF

Der erweiterte Bereich wird auch optisch an den derzeitigen Markt gleichen, ergänzt Wimmer: „Da haben wir die Gehsteige und Gehwege links und recht mit dem Rauriser Stein gepflastert. Das gleiche passiert jetzt am Untermarkt.“ Die Neugestalung soll bis spätestens September abgeschlossen sein.

Link: