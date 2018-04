Nach Wahl: Sondierungen starten

Heute beginnt die ÖVP mit der Sondierung zur Bildung einer neuen Landesregierung. Es sind zunächst Gespräche mit den Chefs aller vier anderen Landtagsparteien angesetzt, beschloss das ÖVP-Präsidium Montagabend.

ÖVP-Obmann Landeshauptmann Wilfried Haslauer führt bereits heute vormittag mit SPÖ-Chef Walter Steidl das erste Sondierungsgespräch - der Wahlsieger drückt also aufs Tempo. Am Nachmittag wird mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek sondiert, am Mittwoch dann mit den Spitzen von Grünen und NEOS.

Haslauer will, dass ÖVP Koalitionsfrage „mitträgt“

Haslauer bekam dafür von seiner ÖVP völlig freie Hand. Auch in der Koalitionsfrage hätte er alleine entscheiden können: „Das wäre durchaus möglich gewesen, das will ich aber nicht“, sagte Haslauer Montagabend. „Ich will, dass wir das gemeinsam mittragen, wie eine Koalitionsregierung dann aussieht.“

APA/Franz Neumayer

„Keine Personaldebatte“ bei der SPÖ

Bei der SPÖ ist Steidl trotz des historisch schlechtesten Wahlergebnisses in Salzburg Haslauers erster Ansprechpartner. Der SPÖ-Chef sitzt derzeit fest im Sattel: „Es gab keine Personaldebatte“, sagte Steidl Montagabend. „Ich habe in beiden Gremien (Parteivorstand und Präsidium - Anm.) ein hundertprozentiges Vertrauensvotum ausgesprochen bekommen, ohne Enthaltungen.“ Er bleibe bis zum nächsten Landesparteitag in dreieinhalb Jahren im Amt, so Steidl.

Bei den Grünen wird zwar Landessprecherin Astrid Rössler nach eigenen Angaben noch das erste Sondierungsgespräch mit Haslauer führen - allerdings fixierte sie Montagabend ihren Rücktritt. Rössler bleibt nur noch bis zu einer Landesversammlung vor dem Sommer im Amt, um eine geordnete Übergabe an der Parteispitze zu ermöglichen - mehr dazu in Grüne: Rössler-Rücktritt ist fix (salzburg.ORF.at; 24.4.2018).

NEOS-Schellhorn besteht nicht auf Regierungssitz

NEOS-Landeschef Sepp Schellhorn besteht im Fall von Regierungsverhandlungen mit der ÖVP dagegen nicht auf einem Sitz in der Landesregierung. Das machte er nach der Sitzung der NEOS-Parteispitze Montagabend klar: „Es hat keinen Sinn, einen Landesrat Sepp Schellhorn für Gesundheitswesen zu haben. Es geht jetzt darum, auch den richtigen Weg zu finden, wenn wir dazu eingeladen werden.“

Salzburg: Konsequenzen nach der Wahl Die Landtagswahl in Salzburg hat vor jetzt zu ersten personellen Konsequenzen geführt: Die Grüne Astrid Rössler fixierte ihren Rücktritt.

Bis Mitte nächster Woche soll feststehen, mit wem die ÖVP Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Spätestens Anfang Juni soll eine neue Salzburger Landesregierung stehen.

Links: