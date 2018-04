Toter bei Überholmanöver in 30er-Zone

Bei einem Unfall bei einem Überholmanöver in einer Tempo-30-Zone in Bad Reichenhall (Bayern) ist Montagnachmittag ein Mann auf der Rückbank eines Autos gestorben. Der Wagen war gegen eine Beton-Litfasssäule geprallt.

Der laut Polizei mit vier jungen Männern besetzte Kleinwagen überholte in der 30er-Zone ein anderes Auto auf der Salzburger Straße. Dabei stieß das Fahrzeug aber auf der linken Straßenseite offensichtlich gegen Randstein hängen und schleuderte ungebremst gegen die Litfasssäule bei einer Bushaltestelle. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weiter geschleudert, die Säule wurde zerstört.

Passanten alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Ein Großaufgebot von Rotem Kreuz, Polizei und Feuerwehr holte die vier jungen Männer aus dem Auto. Einer starb trotz „intensiver Wiederbelebungsversuch“ noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Schwerverletzten wurden per Hubschrauber bzw. mit dem Rettungsauto in die Spitäler nach Traunstein, Bad Reichenhall und Salzburg gebracht. Ein Gutachter soll jetzt im Auftrag der Polizei den genauen Unfallhergang und die Ursache klären.