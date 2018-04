Deutlicher Wahlsieg der ÖVP - SPÖ nur Dritte?

Laut Hochrechnungen kann sich die ÖVP bei der Salzburger Landtagswahl über einen großen Wahlsieg freuen. FPÖ und SPÖ duellieren sich um den zweiten Platz. Die SPÖ könnte an dritter Stelle landen. Ein massiver Absturz der Grünen deutet sich an.

Hochrechnungen, bisherige Ergebnisse

ÖVP: 42,9 Prozent

SPÖ: 18,0

Grüne: 6,3

FPÖ: 19,8

FPS: 5,0

NEOS: 6,1

KPÖ: 0,1

Mayr: 1,6

CPÖ: 0,1

(Stand: 17.13 Uhr)

Filzmaier: ÖVP auf hohem Niveau der 1980er

Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier sagte in einer ersten Stellungnahme, dass die Bevölkerung die ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer offenbar mit deutlich mehr Vertrauen ausgestattet habe, als das von Wahlforscher prognostiziert worden war.

Für Filzmaier ist die ÖVP wieder zurück auf dem „Niveau der 1980er Jahre“, die SPÖ verliert nach dem „katastrophalen Ergebnis 2013“ noch weiter, die FPÖ hat ein Ergebnis, das „nicht Fleisch, nicht Fisch ist“. Und die Grünen „haben alles verloren, was sie 2013 gewonnen haben“.

Grüne mehr als halbiert

Den größten Verlust aller Parteien haben die Salzburger Grünen zu verzeichnen. Sie verlieren nach derzeitgem Stand zehn Prozentpunkte.

Laut den Hochrechnungen schrammt die Freie Partei Salzburg von Karl Schnell knapp an der Grenze von fünf Prozent, die die Hürde für den Einzug in den Landtag ist. Die Salzburger Bürgergemeinschaft von Hans Mayr hat laut Statistikern keine Chance mehr, in den Landtag einzuziehen.

Wahlbeteiligung niedrigste überhaupt

Die Wahlbeteiligung von 61,2 Prozent sei die „niedrigste in Salzburg überhaupt“, ergänzt Experte Filzmaier. Dabei sei schon 2013 ein Tiefpunkt erreicht worden.

ÖVP-Landesgeschäftsführer „sehr dankbar“

Wolfgang Mayer zeigt sich zufrieden: „Die Trendrechnung stimmt zuversichtlich, aber auch dankbar.“ Es sei ein sehr „engagierter, positiver Wahlkampf“ gewesen. Das Vertrauen der Wähler sei ein „Auftrag für die Zukunft“, dem jetzt rasche Schritte folgen. Bei der ÖVP wird das gute Ergebnis schon groß gefeiert. Ex-Landesrätin Doraja Eberle: „Es ist eindeutig der Wilfried Haslauer als Person, der sehr viel repräsentiert, was die Inhalte betrifft.“

In einer ersten Reaktion sah Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen „eindrucksvollen Wahlsieg von Wilfried Haslauer“, dem er „von ganzem Herzen“ gratuliere. Salzburg habe sich für die „Fortsetzung sachlicher Politik“ entschieden.

Enttäuschung bei SPÖ

Bei der Salzburger SPÖ ist die Enttäuschung groß. Gerald Forcher, Gewerkschafter und Zweiter auf der Wahlliste: „An den Inhalten hätten wir uns nichts vorzuwerfen - wird haben einen inhaltlichen Wahlkampf geführt.“ Eine Personaldebatte über SPÖ-Landeschef Steidl „wird es nicht geben“. Die Gründe für die Niederlage „werden wir jetzt analysieren“.

Grüne: Großer Verlust „jetzt eingetreten“

Rudi Hemetsberger, Landesgeschäftsführer der Grünen, kommentiert den Trend so: „Das Ergebnis vom letzten Mal ist unter einzigartigen Bedingungen zustande gekommen. Dass das nicht wiederholbar sein würde, ist jetzt eingetreten.“ Die Grünen hätten polarisierende Ressorts in der Landesregierung gehabt. Bei der Regierungsbildung sei jetzt der Landeshauptmann (Wilfried Haslauer, ÖVP) am Zug.

Der grüne Landesrat Heinrich Schellhorn sieht die Lage so: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zweistellig werden.“ Es sei klar gewesen, „dass wir das Ergebnis von 2013 nicht erreichen“. Er sei aber „nicht so betrübt“, da das beste Ergebnis vor 2013 acht Prozent gewesen seien. Eine „Koalition um jeden Preis“ gebe es jetzt aber nicht.

FPÖ: ÖVP hat das „stark gemacht“

Dom Kamper, FPÖ-Sprecher, kommentiert den ersten Trend so: Die ÖVP habe das „sehr stark gemacht“, „wir müssen nachdenken, in welche Richtung die ÖVP geht. Jetzt liegt’s beim Dr. Haslauer.“

Andreas Hochwimmer, FPÖ-Landesparteisekretär, in einer ersten Reaktion: „Da ist noch einiges drin“, „wir pendeln uns bei 19 Prozent ein.“ Dass die FPÖ die vor der Wahl angepeilten 20 Prozent nicht erreicht, „tut mir nicht sonderlich weh“.

FPS: „Wird eine Zitterpartie“

Markus Steiner von der FPS glaubt an den Landtagseinzug - aber: „Es wird eine Zitterpartie.“

NEOS: „Ergebnis ist großartig“

Für das NEOS ist das Ergebnis mit dem voraussichtlichen Einzug in den Salzburger Landtag „großartig“ - auch wenn Umfragen zwischenzeitig die Partei bei mehr Zustimmung sahen.

Berichterstattung: Armin Sattler, Peter-Paul Hahnl, Gerald Lehner - salzburg.ORF.at