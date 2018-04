Marathon-Senkrechtstarter für Wien vorbereitet

Peter Herzog aus Saalfelden (Pinzgau) ist der Aufsteiger des Jahres bei Österreichs Ausdauerläufern. Eines seiner großen Saisonziele ist der Wien Marathon am Sonntag. Für die Vorbereitung hat er auch viel Schnee geschaufelt.

ORF/Barbara Schulz

Auf der Anlage des Skigymnasiums Saalfelden dreht Peter Herzog in diesen Tagen seine letzten Trainingsrunden vor dem Vienna City Marathon, der am Sonntag um 9.00 Uhr gestartet wird. Noch vor ein paar Wochen war die Vorbereitung auf das Rennen schwierig. Da lag auf der Laufbahn noch eine dicke Schneedecke. „Ich habe das aber mit Schaufel und Schneefräse regelmäßig beseitigt“, schildert Herzog gegenüber ORF Radio Salzburg. „Und ich habe so die bestmöglichen Trainingsbedingungen für mich geschaffen. So habe ich auch meine Intervallläufe auf der Trainingsbahn im Winter machen können.“

Peter Herzog

Formkurve zeigt steil nach oben

Der 30-jährige Herzog vom LCA Saalfelden entwickelte sich in den letzten Jahren zu Salzburgs schnellstem Ausdauerläufer. Er ist regierender Crosslauf-Staatsmeister und verbesserte seine Marathonzeit bisher jedes Jahr um fünf bis sechs Minuten. Im Vorjahr lief er in Berlin 2:17,37 Stunden.

Seine Sportlaufbahn begann Peter Herzog beim Biathlon, er ist auch mit dem ÖSV-Biathleten Dominik Landertinger gut befreundet. Über Rad-Trial und Triathlon wechselte er schließlich zum Marathon. Dort ging Entwicklung des Quereinsteigers steil nach oben - er ist der Aufsteiger des letzten Jahres in Österreich. „Das ist natürlich sehr positiv. Ich arbeite aber auch sehr hart, muss man sagen“, kommentiert das Peter Herzog. „Natürlich habe ich auch ein gutes Talent dafür, ich stelle mich nicht ganz dumm an. Es ist mir ein bisschen passiert. Ich habe das nicht angestrebt, aber es ist mir aufgegangen, was natürlich ein Wahnsinn ist.“

ORF/Barbara Schulz

Starke Zeit im Halbmarathon Ende März

Ende März stellte Herzog bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft in Valencia neuen Salzburger Landesrekord auf. Seine 63:22 Minuten sind auch die drittschnellste Halbmarathonzeit, die jemals von einem Österreicher gelaufen wurde. „Es waren Zuschauermassen, es war einfach nur beeindruckend. Die kompletten 63 Minuten waren einfach Gänsehaut. Das bleibt hängen, das motiviert und das entschädigt einen für die ganzen harten Trainings. Nach so einem Wettkampf weiß man, für was man das macht.“

Beruflich ist Peter Herzog zu seinen sportlichen Wurzeln zurückgekehrt: Er ist seit 2012 Biathlontrainer im Skigymnasium Saalfelden. Der Vienna City Marathon am Sonntag ist eines seiner persönlichen Saisonhighlights: „Eine Steigerung wäre wieder toll. Aber ein Marathon ist kein Wunschkonzert. Wenn ich einen perfekten Tag erwische, dann kann es sicher eine Superzeit, eine super Platzierung werden. Ich werde natürlich versuchen, in Richtung Bestzeit anzulaufen. Was dabei herauskommt, das werden wir am Sonntag ein bisschen nach 11.00 Uhr wissen.“

Bester Österreicher beim Wien Marathon?

Herzogs Ziel ist es, als bester Österreicher in Wien abzuschneiden. Das war im Vorjahr Valentin Pfeil als Elfter - doch der tritt heuer wegen einer Verletzung nicht an. Mehr dazu in Valentin Pfeil nicht beim Wien-Marathon (wien.ORF.at; 23.3.2018)