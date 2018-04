Frist für Wahlkartenanträge endet

Am Donnerstag endet die Frist für die Ausstellung von Wahlkarten für die Salzburger Landtagswahl. Die Karten müssen beim Wohnsitzgemeindeamt bzw. für Stadt-Salzburger beim Magistrat beantragt werden.

Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag treten je nach Bezirk bis zu neun Parteien bei der Wahl an. Genau 390.091 Salzburgerinnen und Salzburger sind wahlberechtigt. Jene, die ihre Kreuzerl schon vorher auf dem Stimmzettel machen wollen oder ihre Stimme am Sonntag nicht im eigenen Sprengelwahllokal abgeben wollen oder können, für die gibt es wieder die Möglichkeit der Wahlkarte.

Muss zugestellt werden können

Am Donnerstag ist die letzte Chance, diese noch zu beantragen, sagt Michal Bergmüller, Leiter der Salzburger Landeswahlbehörde: „Nach dem Gesetz ist es so geregelt, dass die Anträge auf Ausstellung einer Wahlkarte bis spätestens am dritten Tag vor dem Wahltag - das ist der Donnerstag vor dem Wahltag - zu den Amtsstunden gestellt werden müssen, damit auch die Wahlkarte zugestellt werden kann.“

Die Wahlkarte muß persönlich oder schriftlich in der Wohnsitzgemeinde beantragt werden, telefonisch geht das nicht. Bei der letzten Landtagswahl 2013 wurden insgesamt 28.369 Wahlkarten ausgestellt, davon rund 10.000 in der Stadt Salzburg.

