AirBnB: Strengere Regelung nicht spürbar

Die neuen, strengeren Regeln für das Vermieten von Privatwohnungen an Urlauber über Internetseiten wie AirBnB wirken sich bisher nicht spürbar aus. Obwohl jede neue AirBnb-Wohnung gemeldet werden muss, hat das in der Stadt Salzburg bisher niemand gemacht.

Die seit 1. Jänner landesweit gültigen Regeln für das Vermieten von Privatwohnungen an Touristen sind in der Stadt Salzburg bisher kein einziges Mal angewendet worden. Kein Eigentümer hat beim Magistrat gemeldet, dass er eine Wohnung jetzt neu als Urlauberdomizil vermieten will. Dabei ist das nach dem neuen Landes-Raumordnungsgesetz eigentlich Pflicht, sagt Alexander Würfl, Leiter des Baurechtsamts der Stadt Salzburg.

„Man kann insofern entweder ableiten, dass sich die Leute an das Gesetz halten und keine neuen Wohnungen vermieten, oder man kann vermuten, aber das ist eine Unterstellung, man macht so weiter wie bisher und das neue Gesetz wird ignoriert“, meint Würfl.

Kontrolle nur bedingt möglich

Das Angebot von Privatapartements auf Internetplattformen wie AirBnB oder Wimdu wachse österreichweit laufend, ergänzt Würfl, auch wenn es für die Stadt Salzburg keine genauen Zahlen gibt. Denn die Kontrolle, wer wo eine Privatwohnung an Urlauber vermietet, sei sehr schwierig, betont der Baurechtsamtsleiter.

„Wir tun uns schwer, weil wir dem ganzen von uns aus nicht systhematisch nachgehen. Das würde unseren Rahmen sprengen. Aber wir haben natürlich überall da nach zu gehen, wo es vor allem soziale Probleme gibt. Dort müssen wir Verfahren einleiten“, sagt Würfl. Der Magistrat will jetzt eher Unrechtsbewusstsein schaffen - und die Wohnungseigentümer mit einem Folder darüber informieren, was bei der Privatwohnungsvermietung erlaubt ist und was nicht.

Link: