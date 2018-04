Staudaten: Firmenfahrzeuge sollen mithelfen

Das Land Salzburg will seine Echtzeit-Staudateninformation verbessern. Dazu sind vor allem im Innergebirg, aber auch im nördlichen Flachgau Firmenfahrzeuge gesucht, die bei der Datenerhebung mitmachen.

Das System des Landes Salzburg funktioniert so ähnlich wie Google Maps am Handy. Interessierte installieren die Benutzer die „Staufux“ genannte App. Dort bekommt man auf einer Salzburg-Karte alle Staus in Echtzeit angezeigt, inklusive gerade aktuellen Wartezeiten in Minuten. Die Daten dafür werden von Firmenfahrzeugflotten beispielsweise von ÖAMTC oder Hilfswerk geliefert.

ORF

Am Land werden mehr Daten gebraucht

Die Informationen dienen auch der Landesverkehrsplanung bei ihrer Arbeit - etwa wenn es um Verkehrsführungen geht. In und um die Stadt Salzburg bringe das System schon sehr brauchbare Ergebnisse, so die Verantwortlichen. Doch auf dem Land gebe es noch Nachholbedarf, sagte Projektleiter Sven Leitinger von der Landesforschungsgesellschaft Salzburg Research. „Das kann der nördliche Flachgau sein, die inneren Gebirgsgaue - da haben wir noch weiße Flecke. Vor allem wären auch Flotten interessant, die am Wochenende in den touristischen Gebieten unterwegs sind“, erklärte Leitinger.

Auch Privatleute können mitmachen

Die Salzburg Research will deshalb zum Beispiel Taxidienste oder Reisebusunternehmen für die Datenerhebung gewinnen. Sie bekommen für eine Teilnahme auch eine Landesförderung. Auch Privatleute können mitmachen: Sie können über die „Staufux“-App am Handy anonymisierte Staudaten liefern - aber nur, wenn sie das erlauben. Denn Datenschutz werde bei dem Projekt großgeschrieben, betont dessen Leiter.

Stadt: Keine Verkehrsdaten für Navis

In Österreich verwalten auch die Gebietskörperschaften, wie Städte und Länder, eine digitale Karte des Verkehrsnetzes. Die meisten stellen diese Daten zur Verfügung, um allen Verkehrsteilnehmern permanent die aktuelle Verkehrslage über Navigationsgeräte zu bieten. Die Stadt Salzburg stellt als einzige Stadt in Österreich ihre aktuellen Verkehrsdaten nicht zur Verfügung - mehr dazu in: Stadt Salzburg: Keine Verkehrsdaten für Navis (salzburg.ORF.at; 6.4.2018)

Link: