Cobra zweimal pro Woche im Einsatz

Wenn es besonders gefährlich wird, dann wird das Spezialeinsatzkommando Cobra gerufen. Etwa zweimal pro Woche rückt die Einheit im Bundesland Salzburg aus. Im Einsatz sind sie seit 40 Jahren.

Rund 20 Männer bilden in Salzburg die Spezialeinheit der Cobra. Immer wieder werden realitätsnahe Übungen durchgeführt, um auch im Ernstfall unter Stress gut zu funktionieren. Das Schießtraining ist speziell: schnelles, sicheres und vor allem präzises Treffen ist Pflicht.

„Müssen oft in Sekunden entscheiden“

„Wir reagieren immer auf das, was der Gegner uns vorgibt. Wenn der uns mit der Waffe bedroht oder auf uns schießt, müssen wir reagieren. Da sind unterschiedlichste Situationen, in denen man in Sekunden entscheiden muss“, sagte der Schießtrainer. Die Männer der Spezialeinheit bleiben anonym. Sie tragen Masken, um unerkannt zu bleiben.

ORF

Judo, Karate und Boxen im Nahkampf

Auch die Nahkampfübungen sind wichtig: Zum Einsatz kommen Techniken aus Judo, Karate oder Boxen. „Weil man natürlich nicht jeden Täter mit der Waffe bekämpfen kann. Unbewaffnete Täter oder Täter, die Gegenstände in der Hand haben, die müssen wir mit Körperkraft und Schlag - Wurf - und Fixiertechniken unter Kontrolle bringen“, so ein Cobra-Nahkampftrainer. „Wir sind keine Rambos, wir machen die Techniken und wenn man das automatisiert hat, dann kann man das im Einsatz auch anwenden.“

ORF

„Angst ist immer ein Thema“

Das regelmäßige, extreme Training schweißt die Salzburger Cobra Gruppe zusammen und schafft Selbstvertrauen. Angst sei immer ein Thema: „Wir sind alles nur Menschen - aber die Angst muss kontrolliert werden und darf nicht in Panik ausarten. Eine kontrollierte Angst ist Schutz; zu viel Routine in gewissen Dingen und gar keine Angst zeigen, das könnte zu Fehlern führen“, sagte ein Cobrabeamter.

Ein Team der Cobra ist in Salzburg rund um die Uhr einsatzbereit, etwa zweimal pro Woche heißt es „Cobra, übernehmen sie!“.

