Junger Schneeleopard im Zoo erstickt

Im Salzburger Zoo Hellbrunn ist Freitagfrüh ein erst elf Monate alter Schneeleopard erstickt. Das Tier litt laut Pflegern an akuter Atemnot. Schneeleoparden gehören zu den weltweit am stärksten bedrohten Tierarten.

Trotz rascher veterinärmedizinischer Notfallbehandlung ist der Kiran genannte Schneeleopard Freitagfrüh im Salzburger Zoo verendet. Aufschluss über die Todesursache soll eine pathologische Untersuchung geben.

Der Schneeleopardenkater wurde erst im vergangen Mai im Salzburger Zoo Hellbrunn geboren - mehr dazu in Zoo: Nachwuchs bei Schneeleoparden (salzburg.ORF.at; 11.7.2017).

Thomas Blümel, Zoo Salzburg

In freier Wildbahn fast ausgestorben

Die Geburt des Schneeleoparden wurde vergangenes Jahr auch medial intensiv beobachtet. Schneeleoparden gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten - weltweit gibt es in freier Wildbahn schätzungsweise nur noch 6.400 Exemplare. Sie bewohnen felsige und zerklüftete Bergregionen in bis zu 6.000 Metern Höhe. Obwohl Schutzgebiete eingerichtet wurden, ist der Bestand der Art durch Wilderei und Rückgang der Beutetiere stark gefährdet. Ihr natürlicher Lebensraum liegt in den zentralasiatischen Hochgebirgsregionen.

