ORF Salzburg trauert um Kameramann

Das ORF-Landesstudio Salzburg trauert um seinen langjährigen Kameramann Alexander Proschek. Er ist am Montag im Alter von 51 Jahren im Zuge eines Paragleitunfalls in Portugal ums Leben gekommen.

Nach ersten Informationen ist er am vergangenen Montagvormittag an der portugiesischen Küste beim Versuch, einen Menschen vor dem Ertrinken zu retten, ums Leben gekommen. Er und zwei weitere Paragleiter, eine Frau und ein Mann, sollen am Strand Meco rund 40 km südlich von Lissabon bei der Landung ins Meer geraten sein.

Bei dem Versuch, die Frau zu retten, dürften er und der zweite Mann samt der Frau durch eine Welle ins Wasser gespült worden sein. Alexander Proschek wurde wenig später am Strand gefunden, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die beiden anderen Menschen, unter ihnen ein weiterer Salzburger, sind im Meer verschollen.

Thomas Gonaus/ORF

Mehr als 30 Jahre im ORF

Der gebürtige Radstädter war mehr als drei Jahrzehnte beim ORF Salzburg beschäftigt, die letzten rund 20 Jahre als Kameramann. Alexander Proschek war wegen seiner hohen Professionalität, seinem engagierten und konsequenten Handeln, sowie seiner kollegialen und wertschätzenden Art, bei allen Kollegen überaus beliebt.

ORF Landesdirektor Christoph Takacs zeigte sich vom plötzlichen Ableben des Kollegen tief betroffen: „Alexander Proschek setzte mit seiner Kamera fast zwei Jahrzehnte die Geschehnisse und die Schönheiten von Land und Stadt Salzburg in Szene. Er prägte damit entscheidend - quasi vom ersten Sendetag weg - ‚Salzburg heute‘. Zahlreiche Ausgaben der nationalen TV-Formate ‚Österreich-Bild‘ und ‚Erlebnis Österreich‘ tragen ebenfalls seine Handschrift. Das Auge für das Wesentliche immer in Verbindung mit spitzbübischem Humor machten aus ihm das was er war: Einen ausgezeichneten Menschen und einen Vollprofi im Beruf. Ich spreche im Sinn des gesamten Teams, wenn ich sage, wir haben nicht nur einen beliebten Kollegen, sondern einen Freund auf tragische Weise verloren.“

Gerald Lehner/ORF

Alexander Proschek wäre heuer 52 Jahre alt geworden. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.