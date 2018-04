48. Rauriser Literaturtage starten

Mit der Verleihung der Literaturpreise beginnen am Mittwoch Abend die 48. Rauriser Literaturtage. Den Hauptpreis in der Höhe von 8.000 Euro erhält die Wienerin Raphaela Edelbauer. Der Förderungspreis im Wert von 4.000 Euro ergeht an den gebürtigen Pinzgauer Florian Gantner.

Nicht selten werden durch Literaturpreise Autoren und Autorinnen geehrt, die ohnehin schon renommiert sind. Die beiden Rauriser Literaturpreise sind hingegen ausdrücklich Nachwuchsliteraten vorbehalten. Der Hauptpreis gilt einem Prosa-Erstlingswerk in deutscher Sprache - und wurde unter anderem einst Herta Müller (1985) oder Michael Köhlmeier (1983) verliehen. Heuer fiel die Wahl der jährlich wechselnden Jury auf das Buch „Entdecker“ von Raphaela Edelbauer (Jahrgang 1990).

Bedeutung von Sprache in den Naturwissenschaften

Die Wienerin hat Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst studiert und stellt die Bedeutung der Sprache über jene des Erzählens. Für ihr heute preisgekröntes Buch „Entdecker“ hat sie sich bewusst mit Naturwissenschaft beschäftigt, sagt Edelbauer: „Weil Naturwissenschaft das Faktische ist, oder das vermeintlich Faktische. Es scheint so als wären die Regeln der Physik eine Formulierung dessen, wie die Welt ist. Zu zeigen, dass das relativ ist und dass es trotzdem auf Sprache beruht, hat mich sehr interessiert“.

Dass Raphaela Edelbauer einen Zug zur modernen Kunst hat, zeigt sich auch daran, dass sie Texte für Neue Musik schreibt. Derzeit arbeitet sie am Libretto für eine Oper der kroatischen Komponistin Margareta Ferek-Petric.

Links: