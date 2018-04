Ostersonntags-Gottesdienst aus dem Dom online

Der Ostersonntags-Gottesdienst aus dem Salzburger Dom kann online mitgehört werden. Die Erzdiözese Salzburg setzt dafür auf eine überarbeitete KirchenApp für Smartphones, die Kreuzwege, Beichten oder Gottesdienste digital aufzeigt.

Sogar eine Funktion fürs Beten gibt es. „Glauben.Leben“ heißt die App, welche die kirchlichen Ostertermine auflistet. Die Gottesdienste-Termine können in den eigenen Telefon-Terminkalender übernommen werden - und zwar nicht nur in Salzburg, sondern an fast 5.000 Kirchenstandorten österreichweit. Auch das Evangelium des Tages oder Informationen zu den Tagesheiligen werden angeboten.

Die Internet-Liveübertragung des Gottesdienstes aus dem Dom sei ein Angebot für all Jene, die nicht persönlich kommen können, sagt Kurt Sonneck von der Erzdiözese. „Wir haben derzeit rund 500 Hörer und Hörerinnen, die so jeden Sonntag die Gottesdienste aus dem Salzburger Dom mitverfolgen. Der Dom ist derzeit die einzige Kirche, aus der übertragen wird. Für die Zukunft über legen wir, nicht nur den Ton, sondern auch das Bild zu übertragen.“

Für eigene Anliegen können auch Andere beten

Etwas Besonderes sei die Funktion eines digitalen Gebetsnetzes, ergänzt Sonneck. „Dabei lässt sich via Handy ein Gebetsanliegen formulieren. Und für dieses Anlegen, dass man selbst hineingestellt hat, können dann andere Benützer beten und man selbst bekommt eine Nachricht, dass für das eigene Anliegen gerade gebetet wird.“

Bisher haben rund 500 Gläubige ein Gebetsanliegen formuliert und 3.000 andere haben in weiterer Folge mit dem Klick „ich bete dafür“ reagiert.

