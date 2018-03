Bester Tourismuswinter aller Zeiten erwartet

Der Winter 2017/18 dürfte Salzburg die beste Tourismusbilanz aller Zeiten bringen. Das erwarten Seilbahnen, aber auch die Salzburger Land Tourismusgesellschaft. Auch jetzt zu Ostern sind die Wintersportorte noch sehr gut ausgelastet.

Im heurigen Winter half die durchgängig gute Schneelage, aber auch der Kalender den Touristikern: Denn durch den relativ frühen Ostertermin ist zum Beispiel in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) noch Einiges los. Die Stimmung scheint bei Urlaubern wie auch Gastgebern gleichermaßen gut.

„Der Schnee ist schön, das Essen ist schön - alles ist schön“, sagt Urlaubering Lotte Skov-Kejser aus Silkeborg in Dänemarkt. Und auch Hotelier Hans Unterkofler ist sehr zufrieden: „Übers Wochenende gehen wir knapp über 90 Prozent Auslastung. Betriebswirtschaftlich werden wir heuer einen Rekordwinter hinlegen. Das tut uns allen sehr, sehr gut.“

Auch mit Osterferien „sehr, sehr zufrieden“

Im Saalbacher Skigebiet am Zwölferkogel tummeln sich auch jetzt Ende März noch massenhaft Skifahrer: „Diese Woche sind wir schon sehr, sehr zufrieden“, sagt der Saalbacher Tourismusdirektor Wolfgang Breitfuß. „Wir hatten unter der Woche eine Auslastung von 72 Prozent. Und am Wochenende steigert es sich noch einmal in Richtung 80 Prozent. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen mehr drinnen. Und dann - nach dem Ostermontag - flaut es ab. Wir haben noch bis 8. April geöffnet. Aber es ist sehr, sehr gut und wir sind sehr, sehr zufrieden.“

Auch kleinere Orte profitierten

Aber auch in kleineren Urlaubsorten wie Werfenweng (Pongau) ist die Zufriedenheit groß: Die Gäste freuen sich über die nach wie vor guten Schneebedingungen und Walter Breg, Direktor des größten Hotels im Ort hofft, „dass wir mit Karsamstag, Ostermontag auf 100 Prozent Belegung unserer Zimmer kommen.“

Auch der Werfenwenger Tourismusdirektor Peter Brandauer sieht die Lage sehr positiv: „Wir freuen uns, dass die Schneelage so gut ist - und dass der frühe Ostertermin dazu beiträgt, dass auch Ostern noch ein wichtiger Teil des Winterbetriebs ist.“

Übernachtungs-Plus von fünf Prozent erwartet

Die Gäste- und Umsatzzahlen des Winters 2016/17 würden heuer landesweit „im niedrigen einstelligen Prozentbereich“ übertroffen, sagt Ferdinand Eder, Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft.

Für die gesamte Wintersaison rechnen die Experten der Salzburger Land Tourismusgesellschaft mit einem Übernachtungsplus von mindestens fünf Prozent. Das wäre dann die bisher beste Wintersaison aller Zeiten.

