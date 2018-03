650 Jahre altes Amt soll barrierefrei werden

Das mehr als 650 Jahre alte Gemeindeamt von Rauris (Pinzgau) soll barrierefrei werden - mit einem Außenlift. Die Kosten dafür betragen mehrere hunderttausend Euro. Doch für den Bürgermeister des Ortes ist der Umbau „ganz wichtig“.

Seit mehr als zwei Jahren müssten nach dem Gesetz eigentlich alle öffentlichen Gebäude barrierefrei zugänglich sein. Doch in der Praxis ist die Barrierefreiheit gerade bei vielen Altbauten noch lange nicht umgesetzt. Zumindest im Gemeindeamt von Rauris aus dem Jahr 1350 soll sich das in zwei Jahren ändern: Dann sollen die Bauarbeiten für einen außen zugebauten Lift beginnen.

Lift-Zubau aus Glas, Stahl und Holz

Pläne dafür gebe es seit Langem, doch die Kosten für den Lift liegen bei mehreren hunderttausend Euro, sagt der Rauriser Bürgermeister Peter Loitfellner (SPÖ). Geplant ist eine Konstruktion aus Glas, Stahl und Holz für das Erdgeschoß, das erste und zweite Obergeschoss. Über Rampen werden die einzelnen Stockwerke erreichbar sein.

Christian Philipp/CC-by-sa 3.0

Ein Lifteinbau im Inneren des denkmalgeschützen Gebäudes war nicht möglich. Die Barrierefreiheit umzusetzen sei für alle Gemeinden mit historischen Bauten eine Herausforderung, sagt Bürgermeister Loitfellner: „Man hat für andere Sachen auch Geld, die nicht so wichtig sind, wenn man es einmal so salopp formulieren darf. Ich glaube, das (die Barrierefreiheit - Anm.) ist ganz wichtig. Wir werden Fördermittel lukrieren - und natürlich ist das machbar.“ Die Gemeinde will um eine Unterstützung aus dem Gemeinde-Ausgleichsfonds ansuchen.

