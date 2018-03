Verkehrsminister: Keine mautfreie Stadtautobahn

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) schließt eine Mautbefreiung für die Salzburger Stadtautobahn aus. Die Forderung die Autobahn rund um Salzburg von der Mautpflicht auszunehmen, wurde vom Gemeinderat erhoben.

Die gut 20 Kilometer Autobahn zwischen der Ausfahrt Salzburg-Süd, Salzburg-Nord und dem Walserberg werden auch künftig mautpflichtig sein, teilt FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer per Brief an die Stadtregierung mit. Auch eine Kurzzeitvignette - wie sie die städtische ÖVP vorgeschlagen hat - würde der Gleichbehandlung aller Autobahnbenutzer widersprechen, sagt Hofer.

Gemeinderat hatte Mautbefreiung gefordert

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) kann die Argumente gegen die Mautbefreiung nicht nachvollziehen: „Die generelle Mautbefreiung versuchen wir gefühlt schon seit 15 Jahren zu erreichen, kommen damit aber nicht durch. Diesmal hätten wir aber einen sehr vernünftigen und technisch durchdachten Vorschlag nach Wien geschickt“, sagt Preuner mit Hinblick auf die aktuellen Pläne. Als Folge würden die Salzburger weiter über die Landes- und Bundesstraßen fahren, statt die Autobahn zu nutzen, befürchtet Preuner.

Auch die Bürgerliste zeigt sich enttäuscht von der Entscheidung des Verkehrsministers. Deren Verkehrssprecher Bernhard Carl erinnert daran, das sich die FPÖ in der Opposition im Bund für eine Mautbefreiung rund um Salzburg stark gemacht hat. Jetzt als Minister lehnt Hofer dies ab, stellt Carl kritisch fest.

