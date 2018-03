Speedski: Kramer gewinnt in Schweden

Der Salzburger Manuel Kramer aus Flachau (Pongau) hat Freitag in Idre (Schweden) mit 176,93 km/h das viertletzte Saisonrennen des Speedski-Weltcups gewonnen. Er will noch um den Titel mitmischen.



Mit diesem Triumph verkürzte der 29-Jährige als Gesamt-Zweiter den Rückstand auf den führenden Italiener Simone Origone (Tages-Zweiter mit 176,79 km/h) auf 20 Punkte.

Am Samstag folgt ein zweiter Bewerb in Idre. Kramer will wieder voll angreifen.

