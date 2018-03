Online-Befragung zu Schlafgewohnheiten

Mit einer Online-Befragung wollen Forscher der Universität Salzburg jetzt Details zu den Schlafgewohnheiten der Österreicher herausfinden. Die Ergebnisse sollen auch als Basis für künftige Therapien dienen.

Eine aktuelle Studie der medizinischen Universität Wien hat ergeben, dass sich die Zahl der Menschen mit Schlafproblemen in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht hat. Laut der Studie klagt fast jeder Dritte hierzulande über Probleme mit dem Einschlafen. Viele schlafen nur kurz und liegen denn stundenlang wach.

Diese Entwicklung ist auch in Salzburg zu beobachten, bestätigt Manuel Schabus, Schlafforscher an der Universität Salzburg. „Hauptgründe dafür sind einerseits der Umstand, dass dass Tempo im Arbeitsalltag immer schneller wird, und andrerseits die Tatsache, dass mittlerweile viele Menschen mit Smartphone und Laptop quasi ins Bett gehen. Und der Blaulicht-Anteil dieser Geräte verschiebt den Schlaf nach hinten“, warnt Schabus.

„Befragung soll Basis für Online-Therapie sein“

In einer Online-Befragung will der Salzburger Experte mit seinem Team jetzt daher Details zu den Schlafgewohnheiten der Österreicher erheben. „Dort kann man sich registrieren und Fragen zu seinen Schlafgewohnheiten und möglichen Schlafproblemen beantworten - oder zum Beispiel auch, ob man eher ein Morgenmensch ist oder eher ein Abendmensch. Die Idee ist, dass Jeder oder Jede dann sehen kann, wie er oder sie im Vergleich zu anderen dasteht“ erläutert der Schlafforscher.

„Wann gehe ich an Arbeitstagen ins Bett und wann an Wochenenden oder: Wie viele Stunden am Tag nutze ich Laptop oder Smartphone?“ lauten einige der Fragen. „Auf Basis der Befragung möchten wir auch eine Online-Beratung bzw. Online-Therapie entwickeln, wo die Patienten etwas an die Hand bekommen, das sie leicht abrufen können“, ergänzt Schabus.

