Bahnstrecke nach Unfall wieder frei

Nach der Zugentgleisung auf dem Salzburger Hauptbahnhof am Donnerstag ist die Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und Salzburg-Sam seit Freitagfrüh wieder freigegeben. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Nun sind die Unfallermittler an der Reihe. Bei Verschubarbeiten war Donnerstagfrüh eine Garnitur der privaten Westbahn aus den Schienen gesprungen. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch völlig unklar, sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser.

„Sämtliche Daten in Zusammenhang mit dem Vorfall wurden gesichert und werden in den kommenden Tagen ausgewertet. Es gibt Erhebungen innerhalb der ÖBB, und die Behörde wird auch mit dem betroffenen privaten Eisenbahnunternehmen in Kontakt treten und auch dort die Daten sichern und Befragungen durchführen.“

Bis in die Nachtstunden waren ÖBB-Techniker damit beschäftigt, den Zug wieder einzugleisen. Die Garnitur konnte erfolgreich abtransportiert werden. Seit etwa vier Uhr früh ist die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Salzburg Sam wieder frei befahrbar.

