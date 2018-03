Neue Spielautomaten: Regionale Politik machtlos

Der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern nimmt in Eugendorf (Flachgau) im Admiral-Sportwettensalon - bei einer Tochterfirma der Novomatic - 50 neue Spielautomaten in Betrieb. Landes- und Gemeindepolitik können nichts dagegen tun.

Eugendorf wird nun der 18. „WINWIN“-Standort der Casinos-Tochter Lotterien in Österreich und der zweite in Räumen der Novomatic-Tochter Admiral.

Verbote von Glücksspielautomaten einzelner Bundesländer wie Wien oder Salzburg greifen für diese „Video Lottery Terminals“ (VLT) der Casinos Austria nicht. Denn der Konzern hat die vom Finanzministerium vergebene Lotterielizenz inne. Diese berechtigt die Casinos zum Aufstellen von bis zu 5.000 VLT-Geräten in ganz Österreich. An einem Standort dürfen dabei maximal 50 Automaten stehen.

Landespolitiker machtlos

In Eugendorf seien der Salzburger Landespolitik - ebenso wie Wiener Politikern bei solchen Geschäften in der Bundeshauptstadt - „die Hände gebunden“, sagt der grüne Landtagsabgeordnete Simon Hofbauer. Er hat dennoch „massive kartellrechtliche Bedenken“ und fragt sich, ob das „Shop-in-Shop-Konzept“ wettbewerbstechnisch zulässig sei. Hofbauer ergänzt, er prüfe nun eine Anzeige gegen dieses Projekt bzw. seine Betreiber. Und er habe gehört, dass der Standort Eugendorf nicht der einzige im Land Salzburg bleiben soll. Angeblich seien bis zum Sommer weitere geplant.

Die Casinos Austria betonen, dass ihr „WINWIN-Bereich“ im Eugendorfer Admiral-Salon räumlich abgetrennt sei und einen eigenen Check-in habe (Stichwort Spielerkarte).

Anteile bei früherer Erzrivalin

Novomatic ist mittlerweile an der früheren Erzrivalin Casinos Austria beteiligt. Die Zusammenarbeit im Automatenbereich soll weiter ausgebaut werden. In Wien soll als nächstes am Novomatic-Standort Böhmischer Prater ein VLT-Salon eröffnet werden, ein weiterer direkt beim Riesenrad. Die Genehmigung haben die Casinos bereits.

Als erstes haben sich die Casinos Austria im Wiener Prater bei Novomatic eingemietet. Die Admiral-Arena, Flaggschiff von Novomatic, war seit dem Verbot des kleinen Glücksspiels in Wien 2015 leergestanden. Jetzt darf dort, sehr zum Ärger der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), wieder gezockt werden.

