Salzburgs Grüne wollen wieder in die Regierung

Dienstagvormittag haben die Salzburger Grünen ihr Wahlprogramm präsentiert. Sie wollen wieder in die Landesregierung kommen. Hauptthemen im Wahlkampf sind Verkehr, Wohnen und regionale Wirtschaft.

Die Verkehrsprobleme angehen - ohne Autofahrer zu verprellen, mit neuen Ideen der Wohnbauförderung und Mietunterstützung günstigere Wohnungen für Einheimische schaffen, in Zeiten der globalen Märkte die regionale Wirtschaft stärken. Das sind drei wichtige Punkte aus dem 65-Seiten-starken Wahlprogramm der Grünen.

Rössler: Landtagswahl ist Richtungsentscheid

Vor fünf Jahren haben sie 20,2 Prozent der Wählerstimmen erhalten und sieben Landtagsmandate errungen. Eine Zahlenspielerei hinsichtlich der kommenden Wahl vermied Spitzenkandidatin Astrid Rössler. Sie sagte aber, dass die Landtagswahl aus Sicht der Grünen eine Richtungsentscheidung sei. „Es geht darum, mit wem die ÖVP - die sicher stimmenstärkste Partei sein wird - in die Regierung gehen kann. Und der Richtungsentscheid wird sein, ob schwarz-blau oder schwarz-grün“, sagte Rössler.

Aus anderen Bundesländern sehe man bereits, dass eine schwarz-blaue Landesregierung Kürzungen im Sozialbudget, in der Kulturszene oder Veränderungen bei der Kinderbetreuung heißen, so Rössler. „Das wollen wir für Salzburg nicht.“

Grüne Salzburg

„Wir peilen ein gutes Ergebnis an“

Die Rückschläge der Grünen bei den Landtagswahlen etwa in Kärnten seien noch kein Thema. „Ich setze mich jetzt nicht mit möglichen weniger guten Ergebnissen auseinander. Wir peilen ein gutes Ergebnis an und am Ende steht, ob wir von den Wählerinnen und Wählern das Vertrauen bekommen, in die nächste Regierung zu gehen“, sagte Rössler.

Die Spitzenkandidatin der Grünen machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass sie bei einer neuerlichen Regierungsbeteiligung der Grünen das Verkehrsressort gerne übernehmen würde. Offizieller Wahlkampfauftakt der Grünen ist am kommenden Freitag.